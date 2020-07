Día del Amigo: Carrió recordó a Cristina Kirchner en un insólito mensaje

La ex diputada Elisa Carrió lanzó un desopilante mensaje en las redes sociales con motivo del Día del Amigo, en el cual recordó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Como dice la ex", la citó.

"Acá estoy, encerrada, cuidándome los contagios. Hay que cuidarse", afirmó la ex referente de Cambiemos y líder de la Coalición Cívica, hoy alejada de la política por motivos de salud.

En esa línea, agregó sobre la expresidenta: "Las viejas nos tenemos que cuidar porque tenemos que estar espléndidas después de la cuarentena. Les mando un beso a todos... y todas, como dice la ex".

Sobre este 20 de Julio, Carrió aseguró que "la cosa más maravillosa del mundo es la amistad" y que "el mejor regalo que me ha dado la vida es tener tantos amigos, desde la infancia hasta hoy". Siguió su mensaje por este día: "Y también a los amigos que son porque he recorrido el país, amigos de la calle, que yo amo y me aman y no nos conocemos personalmente. He sido bendecida".

Sobre la pandemia, se mostró optimista Carrió: "Les mando un beso enorme, ya van a volver las fiestas, las reuniones...". Así, reapareció Carrió tras meses de silencio con un audio insólito.