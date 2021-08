Cuáles son los dos nuevos indicadores que definirán si hay más aperturas o restricciones

Argentina dejará de usar el semáforo epidemiológico para definir restricciones por el COVID. Y se reveló cuáles son los dos indicadores que se van a usar para restringir la circulación o permitir nuevas aperturas de actividades.

El jefe Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindaron este mediodía detalles del nuevo DNU con “aperturas sostenidas y progresivas” y se afirmó que hoy se inicia una "nueva etapa en la gestión de la pandemia" producto del avance en la vacunación. Además de destacar tanto la mejora en la "cuestión sanitara como en los indicadores económicos" del país.

Como hay aumento de casos con baja incidencia de internaciones y fallecimientos, como se hizo en diferentes países europeos, se va a usar otros dos parámetros para tomar decisiones sobre la pandemia.

Los dos indicadores para definir las restricciones o aperturas

A partir de ahora, se usarán solo dos parámetros a tener en cuenta y no los contagios: se utilizará "el indicador de internación en Terapia Intensiva por Covid-19", es decir el porcentaje de camas ocupadas exclusivamente por pacientes enfermos con el SARS-CoV2. Allí se observará "si ese indicador en los 7 días previos aumente en 20%", explicó la ministra Vizzoti. Y el otro indicador es la ocupación general del sistema de salud. "Vamos a dejar el semáforo epidemiológico", confirmó Vizzotti.

Antiguamente, en el marco del semáforo epidemiológico, las variables que se tomaban en cuenta para avanzar en las restricciones eran el crecimiento de casos registrados y de ocupación de camas.

Asimismo, Vizzotti precisó que si un distrito ingresara en estado de alarma, se tomarán medidas por un plazo de 9 días y se apuntará a restringir aforos y la nocturnidad. El plazo de las estricciones no se modificará, independientemente de los datos del último de esos 9 días.

Además, Vizzotti anunció hoy que entre septiembre y octubre el Gobierno proyecta la vacunación de adolescentes no priorizados; es decir que no presenten factores de riesgo. Y aclaró: "La variante Delta no es predominante en Argentina. Iremos aumentando paulatinamente los encuentros de reuniones familiares y en encuentros públicos".

El jefe de Gabinete informó que a partir de mañana "se amplía a 1700 personas por día" el cupo para ingresar al país, a través de "corredores seguros, articulando con las provincias" y con la fiscalización de que se haga efectivo el aislamiento.

"Vamos a ir aumentado los aforos hasta el 70% en espacio cerrados, en domicilios y en espacios públicos", dijo la Ministra en rueda de prensa en Casa de Gobierno, junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero