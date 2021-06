Cristina Kirchner destrozó a Clarín por su campaña mediática contra la campaña de vacunación

La vicepresidenta del Senado arremetió contra el poderoso multimedios y le hizo un llamado a todos los medios por la responsabilidad a la hora de informar.

La vicepresidenta Cristina Kirchner arremetió contra el Grupo Clarín y su concentración de medios al advertir sobre la desinformación que fomentan respecto a la pandemia de coronavirus, a las medidas de cuidado y a la campaña de vacunación. En ese punto, le hizo un "llamado a los medios de comunicación" para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga "en duda la palabra de los médicos y de la ciencia".

En un acto en La Plata, la presidenta del Senado cargó contra el medio hegemónico al afirmar que "como Clarín no hay nada en ninguna parte del mundo" y aseveró que "el grado de concentración y repetición al unísono que tiene una noticia que aparece publicada en l gran diario argentino, que se replica inmediatamente por toda la red de noticias, cables y canales del interior, etcétera, etcétera, etcétera, no existe en ninguna parte del mundo porque en todas partes del mundo hay legislación que impide ese grado de concentración mediática".

"A que voy con esto, estos grupos que aparecen... la irracionalidad y la locura, no son un fenómeno contemporáneo. El tema está en que el desarrollo que han alcanzado los medios, el tema de la comunicación global, mediática, al instante, profundizada por el uso de redes sociales, de los telefonitos celulares, hace que una noticia se reproduzca exponencialmente", explicó Cristina.



Acto seguido, le hizo un llamado expreso a los medios de comunicación para que "toda la mala información o deformación o dudas que han planteado con la gente con las vacunas" se deje de lado. "Conozco gente que no está porque no se quiso vacunar porque pensó que podía pasarle algo malo", arremetió la ex presidenta.

"Debería haber un acuerdo tácito de la sociedad para hacerle caso a los médicos", reclamó Cristina

En ese sentido, la vicepresidenta instó a que "entre todos los que hacen política, los que no, los oficialistas, los opositores, se pueda llegar a un acuerdo básico mínimo" y reclamó que "hay cosas que no pueden ser objeto de discusión, no podemos discutir si el sol sale por el Este o si la tierra es redonda o plana". "Tampoco podemos seguir envenenando a la gente con que la vacuna es mala", disparó.



Asimismo, agradeció el trabajo que realizan los voluntarios en los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires asistiendo a las personas que concurren a vacunarse contra el coronavirus. En esa línea, sentenció: "La mejor libertad es la libertad de los otros. Libertad para mi y que se joda el resto no es libertad. La verdadera libertad es cuando uno sacrifica la propia por la de los demás. Lo colectivo por sobre el resto",