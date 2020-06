Contundente elogio de Durán Barba a las medidas que tomó Alberto Fernández contra el COVID-19

El gurú de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, aseguró que "el manejo de la crisis de salud en Argentina es el mejor de América", pero aclaró "aquí no hay ideología, no hay Kirchner, no hay Cristina. Son números".

Desde Quito, Ecuador, dialogó con El Destape Radio y reflexionó que en aquél país hay 18 mil muertos por la pandemia del coronavirus. "Si proyectáramos lo que estoy viviendo en Ecuador con Argentina tendríamos 80.000 muertos".

Consultado explícitamente por su apoyo a las medidas del Gobierno, lanzó: "Estoy de acuerdo con la ciencia, han hecho muy bien. Si en un país hay muchísimos muertos menos, hay que decir 'qué buena cosa que se hayan puesto de acuerdo' " el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Si el gobierno ha hecho lo necesario para que no se mueran, me parece muy bien", reflexionó.

Si bien se mostró molesto con el aislamiento, "estoy al borde de la locura pero con 72 años, si salgo puedo morir. Furioso pero vivo", también lo defendió: "Estoy harto de la cuarentena, me angustia y si tuviera algún pretexto saldría. Mi racionalidad me dice que soy un viejo enfermo y no debo hacerlo. Entonces me quedo".

En ese punto, analizó la decisión de los porteños de salir a correr durante la crisis sanitaria: "Salieron porque era una manera de oxigenarse. La gente reacciona en contra porque naturalmente es fastidioso. Yo saldría corriendo pero no lo hago porque pienso", dijo y advirtió que "en la sociedad contemporánea es muy difícil manipular a la gente", por lo que recordó que "las movilizaciones espontáneas son un hecho en todo el mundo".

En diálogo con Roberto Caballero, en Fuerte y al Medio, rechazó el concepto de "infectadura" propuesto por algunos sectores. "Así es la vida, unos tienen una opinión y otros otra. Mi opinión tiene que ver con números", argumentó. Y también apuntó contra el falso dilema entre salud y economía: "Diciendo que defienden la economía no están logrando a nada, porque la economía de Brasil y Estados Unidos se están yendo al diablo. La economía no crece cuando hay tantos muertos. Es mentira".

Dentro de esos ejemplos, resaltó y reflexionó sobre la situación política y social de Brasil: "Esta pandemia demostró que hay presidentes que no tienen capacidad para serlo", en referencia al presidente de ese país, Jair Bolsonaro.

Consultado sobre qué cree que hubiera pasado si Mauricio Macri gobernaba a la Argentina durante la pandemia, se tomó unos segundos de silencio antes de responder: "¿Actuó bien Fernández? Sí, pero también la oposición. En el tiempo de Macri había una oposición furibunda que permanentemente quería tumbarlo y así hubiera sido difícil enfrentar la pandemia", atinó a defender.

Pese a mostrarse irónico con los resultados económicos de este 2020, sin tener en cuenta a la pandemia, reconoció que Cambiemos perdió las elecciones por un mal manejo de los números y el brutal ajuste: "Perdió por poco. Objetivamente la economía argentina se complicó mucho, hubo un problema grave de inflación y es raro que un presidente que tuvo un mal resultado económico" haya obtenido el 41% de los votos. "Tuvo enormes problemas económicos que afectaron a la gente y por eso perdimos la elección", concluyó.