La cofundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, respaldó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que falló en contra del Gobierno nacional y autorizó a la Ciudad a que continúa con las clases presenciales a pesar del riesgo epidemiológico que eso representa en plena segunda ola de contagios de coronavirus.

En una entrevista con el canal TN, la ex diputada subrayó que "ha ocurrido algo muy positivo: la Corte pacificó una cosa que era obvia, que era potestad de la Ciudad de Buenos Aires".

También, apuntó que el verdadero interesado en suspender la presencialidad era el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a raíz de la "grave situación epidemiológica que enfrenta el Conurbano". “Él no quería pagar solo los costos, sino que también lo hiciera la Ciudad de Buenos Aires”, arremetió la conductora de la Coalición Cívica. "Es que Kicillof es Cristina. Y el Presidente, que no tiene poder, se inclinó de una manera desmesurada por los condicionamientos internos y avasalló la Autonomía de CABA sin dar datos”, disparó obviando la situación epidemiológica de la Ciudad que en las últimas 24 horas registró más de 3 mil contagios y le quedan menos de 80 camas de terapia intensiva.

Por otra parte, Carrió advirtió que de parte de Nación se está "acosando" al jefe de Gobierno porteño y criticó la distribución de la coparticipación: "El acoso que están dando sobre Larreta, el órgano autónomo de la Constitución que es la Ciudad, equiparable a cualquier provincia, le otorga a todo el país, al tesoro nacional, el 26% de los ingresos por los impuestos, no esta bien planteado el esquema de la Ciudad, tiene que ir más".

"¿Cómo puede recibir el mismo nivel de coparticipación la Ciudad que Tierra del Fuego? lo que esta haciendo, para que el interior entienda, la más solidaria de todas las provincias y organismos autónomos son los cuidados porteños", aseveró.

Además, recriminó que "la Ciudad no puede recibir solo el 1,5% de coparticipación" y advirtió que "eso los obliga a la Ciudad a cobrar más impuestos, cuando lo que debería cobrar son mayores montos, pero que no ocurre por un capricho". "Ese porcentaje de coparticipación que no pagan las provincias por la ley, lo tiene que pagar nación", sostuvo la ex legisladora de Cambiemos y adelantó que desde su fundación están "haciendo el planteo para que dirima la Corte Suprema de Justicia".