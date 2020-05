Alberto Fernández contra el macrismo: "Destruyeron la economía sin el coronavirus, ¿con qué autoridad moral hablan?"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a los reclamos políticos de parte de los integrantes de Juntos por el Cambio que no gestionan y le respondió al exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay: "Destruyeron la economía sin el coronavirus, ¿con qué autoridad moral hablan?", dijo.

Prat Gay había afirmado que la cuarentena para contener al coronavirus "destrozó la economía" y atacó al gobierno por las renegociaciones de la deuda que él y los otro funcionarios económicos de Mauricio Macri contrajeron: "Si no resuelven es porque no querían resolver. Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar".

En diálogo con Radio con Vos, el Presidente manifestó: "Leí una nota de Prat Gay que decía que ahora que estamos en cuarentena estudian la economía cuando en realidad la destruyeron ellos. No puedo entender con qué cara dicen eso".

En ese mismo sentido habló sobre la convocatoria convocada para mañana por un sector del macrismo que no gestiona: "Están jugando con el malestar de los argentinos", ratificó el mandatario sobre "La marcha de los barbijos".

"Hay un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena hace mucho tiempo. Y esto son sectores de la oposición los que lo están haciendo. Convocan a la gente irresponsablemente", amplió Fernández.

Y aseguró: "Si no hubiéramos hecho la cuarentena tendríamos miles de muertos". Fernández reveló en ese diálogo radial que acababa de reunirse con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para leer encuestas sobre el clima social frente a la cuarentena antes de definir la nueva fase. El Gobierno se encuentra en las 48 horas clave para establecer nuevos parámetros del período de aislamiento que finaliza este domingo 10 de mayo.