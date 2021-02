El PRO cordobés está desorientado: buscando el voto ultra, la presidenta nacional del partido derechista, Patricia Bullrich, recibió el pasado martes 9 de febrero en su coqueto local de Balcarce y Belgrano al agitador y youtuber cordobés Eduardo Prestofelippo, conocido por su apodo “El Presto”. Tras esa reunión, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, tuiteó: “Me alegra que haya jóvenes comunicadores que se animan a hablar y manifestar sus ideas, sin ser políticamente correctos. La diversidad y el libre pensamiento hacen crecer la democracia”.

Mientras “La Piba” busca votos por su extremo derecho y fogonea la candidatura de un desconocido como Gustavo Santos; la alianza Avanza Libertad de José Luis Espert y Javier Milei quiere sumar como candidato al líder más taquillero del PRO cordobés, el diputado y ex árbitro Héctor “La Coneja” Baldassi.

“El Presto” no es comunicador ni políticamente incorrecto como sostiene Bullrich, es un ultraderechista que desprecia a la izquierda, los gobiernos populares y las mujeres: “Seguro que si Úrsula le hablaba con E a su asesino, se salvaba… Ah no!!! Perate un cachito!!!”, atacó Prestofelippo desde Twitter a Úrsula Bahillo, la chica asesinada un día antes en Rojas por un policía de la Bonaerense. La red social le suspendió inmediatamente la cuenta.

Nacido en Entre Ríos, “El Presto” se instaló en Córdoba cuando decidió estudiar periodismo en el Colegio Universitario de Periodismo (CUP). Ex compañeras lo acusan de violento y misógino. En septiembre del año pasado Prestofelippo había amenazado de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández, y cuando efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron a allanar su departamento de barrio Nueva Córdoba, se resistió y lo detuvieron. Le secuestraron un revólver con la numeración limada.

Luego de la reunión con la jefa del PRO, “El Presto”, negó su incorporación al partido amarillo. La ex ministra macrista, con un claro perfil manodurismo apunta a sumar para 2021 y 2023 a sectores antidemocráticos de extrema derecha como el youtuber cordobés. Mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se mueve por el andarivel centrista y promueve electoralmente a dirigentes como María Migliore o Fernán Quirós, ministros de Desarrollo Humano y Salud, respectivamente.

“No entiendo por qué Patricia recibe en su oficina a este tipo. Es un enemigo de nuestro partido, es un outsider y es tan ridículo que ni siquiera tiene domicilio en Córdoba”, apunta un dirigente del PRO cordobés a El Destape. La fuerza amarilla cordobesa está capitaneada por el Grupo Kammerath, militantes y viejos dirigentes de la vieja Unión del Centro Democrático (UCeDe) que en los 90 se alió a los fallecidos Carlos Saúl Menem y José de la Sota.

Germán Kammerath, un riojano cuya familia era amiga del ex presidente Menem, llegó a ocupar cargos nacionales e impulsó la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), el desarrollo de las compañías de telefonía móvil y la concesión discrecional de frecuencias de radio y TV a empresarios amigos del poder. En 1998, Menem le impuso a De la Sota su compañero de fórmula en los comicios del 20 de diciembre de 1998: la fórmula del PJ, De la Sota-Kammerath se impuso 49,69% contra 40,22% del radical Ramón Bautista Mestre que buscaba su reelección.

Y en 1999, el ucedeísta Germán Kammerath fue electo intendente de la ciudad de Córdoba con el apoyo de De la Sota y del PJ cordobés. En diciembre del año pasado, el PRO anunció sus nuevas autoridades: el ex intendente de La Carlota y ex diputado nacional Javier Pretto volvió a la presidencia –comandó el partido hasta 2016-; el vice primero es Oscar Agost Carreño y la vicepresidenta segunda es la diputada Soher el Sukaría; los tres del riñón de Kammerath durante los 90 y su paso por la Municipalidad de Córdoba hasta 2003.

En el PRO de Córdoba no le perdonan a Prestofelippo que haya denunciado a través de su canal de Youtube al concejal Ariel Mealla, de la vecina ciudad de La Calera por falsificar más de 600 fichas de afiliación para disputar las internas del PRO.

“Ese discurso de mano dura de Patricia sirve para CABA o el Conurbano, acá no entra, acá no tiene predicamento. Encima “El Presto” es un misógino, un facho; no tiene votos, es un youtuber como Chocoblox”, apuntan desde el sector que lidera el ex árbitro de la FIFA y diputado nacional Baldassi, el dirigente del PRO que más votos cosecha.

Baldassi está enfrentado al Grupo Kammerath, que lo desprecia por no venir de la política. “En 2013 yo puse la cara, salí de la comodidad de mi vida profesional ligada al deporte y salté a la política. Fui el primer diputado nacional del PRO de Córdoba. Con la Conejamóvil recorrí todos los pueblitos, la gente me conocía por el fútbol, si se habrán acordado de mi vieja. Hoy, ocho años después de haber llegado al Congreso, la gente no me ve como un político tradicional, me ve como uno de ellos. Yo sigo siendo el mismo de siempre, todos saben donde queda mi casa en Salsipuedes. ¿Si quiero jugar en las legislativas? Yo hablo con todo el mundo, y si tenemos que ir a las PASO, vamos a ir. Pero no sabemos si va a haber PASO, lemas o directamente las generales de octubre. Yo siempre estoy listo para entrar a la cancha”, le dijo Baldassi a El Destape.

El oficialismo del PRO cordobés y Patricia Bullrich impulsan para las legislativas a Gustavo Santos como candidato a senador o diputado, pero se encuentra con la férrea oposición de Baldassi, los radicales Mario Negri y Ramón Javier Mestre; y de Luis Juez. Los cuatro coinciden que Santos es un desconocido para el electorado.

Nacido políticamente en el radicalismo, Santos milita ahora en el macrismo a través de la Fundación Pensar Córdoba. En los 90, fue secretario de Gobierno del intendente Rubén Américo Martí, con la transversalidad kirchnerista, Gustavo Santos fue el hombre de Julio Cobos en Córdoba y trabajó para que Cristina Fernández llegara por primera vez a la presidencia en 2007. El PJ cordobés lo premió nombrándolo director de la Agencia Córdoba Turismo ese mismo año, tras la polémica victoria de Juan Schiaretti, que se impuso a Luis Juez en medio de denuncias de fraude y con la Justicia negándose a abrir las urnas y contar los votos.

En 2011, cuando José de la Sota logró su tercer mandato como gobernador, Santos siguió comandando la agencia de turismo estatal con participación privada. Y en 2015, el empresario Mario Pereyra –uno de los dueños de la radio Cadena 3- le sugirió a Macri que llevara a Santos a Turismo. Desde la radio, aliada de los gobiernos de De la Sota, Schiaretti y Macri, la campaña para imponer a Santos iba a ser un trámite, pero la muerte de Pereyra por Covid-19 en noviembre pasado, dejó trunco el plan mediático-electoral de la derecha cordobesa.

“Una cosa es imponer un candidato con Mauricio en la Casa Rosada y otra con Macri en el llano y fuera del partido. A Santos no lo conocen más allá de Carlos Paz, teniendo candidatos conocidos, no podemos darnos el lujo de inventar candidatos y menos en pandemia donde no los podemos hacer conocer”, se sinceró con un baño de realidad una dirigente equidistante del Grupo Kammerath y de Baldassi.

Mientras el PRO fogonea la candidatura del desconocido Gustavo Santos y coquetea con el neofascista Prestofelippo, los outsiders derechistas José Luis Espert y Javier Milei quieren que Baldassi encabece su boleta en Córdoba. El sábado, la dupla liberal visitó la provincia mediterránea, más precisamente Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba: “Vamos a trabajar fuerte en CABA y Provincia de Buenos Aires, y en menor medida lo vamos a hacer en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Queremos darle esperanza a los jóvenes y la clase media”, señaló Espert en Villa Carlos Paz. Y Milei completó: “Estamos haciendo gira alrededor del país para que Argentina vuelva a abrazar las ideas que tuvimos en el siglo 19. Todo lo que toca el Estado lo destruye”.

Milei encabezará la boleta de diputados en CABA y Espert en la Provincia de Buenos Aires; mientras que quieren a Baldassi en Córdoba para hacer pie en el interior, como hizo Mauricio Macri en 2013. En su visita a Córdoba, no trascendieron fotos de Milei, Espert y Baldassi, aunque desde ambos sectores admiten que hay buen diálogo.