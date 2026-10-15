“Consigo el avión de Argentina”: difunden en Bolivia un explosivo audio adjudicado a Cerimedo

Se conoció un nuevo audio adjudicado a Fernando Cerimedo, el ex asesor de Javier Milei detenido en Bolivia por el intento de asesinato de su ex pareja, en el que se atribuye haber "conseguido el avión" que envió Argentina con ayuda humanitaria. También se arroga hablar con un alto funcionario de Donald Trump y ser quien adquirió "gases" desde Ecuador y "equipamiento táctico" de Israel para reprimir las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

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"Fui yo el que llamó a Marco Rubio. Pongo mi nombre con el Departamento de Estado. Pongo mi nombre con Daniel Noboa para que nos traiga los gases, pongo mi nombre con Israel para que nos traiga equipamiento táctico, consigo el avión de Argentina, me como las puteadas de los diputados. O tomamos las decisiones o me voy", dice la voz en el audio adjudicado a Cerimedo por distintos medios locales.

Se trata de una conversación telefónica que presuntamente el ex asesor de Milei y Paz tuvo con el diputado boliviano Alejandro Reyes durante mayo, cuando el Gobierno de Paz atravesó el momento más grave de su crisis. Fue en mayo cuando Milei envió al país vecino un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea con alimentos.

"Yo no voy a arriesgar mi carrera profesional si no tomo decisiones", dice la voz adjudicada a Cerimedo en la conversación. En el audio, se lo escucha enojado con parte del entorno de Paz, del que fue asesor presidencial durante algunos meses. "Ale, hace tres semanas a mí el presidente me dice 'ayudame y bukelizame'", indicó.

Por qué está detenido Cerimedo

El audio se hizo público mientras el asesor político argentino sigue recluido en Chonchocoro, una de las prisiones de mayor relevancia en Bolivia. Cerimedo continúa bajo prisión preventiva acusado por el intento de asesinato a su ex pareja, Nadia Beller, sumado a otros episodios vinculados con la escena política boliviana, al mismo tiempo que las autoridades penitenciarias supervisan sus comunicaciones y visitas en el penal.

Hace una semana, efectivos penitenciarios le decomisaron un teléfono celular a un detenido que, al parecer, tenía como destinatario al exconsultor de Milei, según logró reconstruir la investigación policial.

"Se ha podido establecer que un privado de libertad, que se dedica a la venta de comidas y también de facilitar la alimentación para algunos privados de libertad, ha tratado de introducir un equipo móvil de comunicación a uno de estos privados, vale decir, al señor Cerimedo", sostuvo el director Nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Aldrin Cordero, y el gobernador de Chonchocoro, Edgar Espinoza