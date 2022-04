El Congreso debate la reforma del Consejo de la Magistratura

El Frente de Todos logró alcanzar el quórum a las 11:19 con 37 senadores presentes y con el aporte de Weretilneck, Solari Quintana, la senadora riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo.

El Senado debate en el recinto la reforma del Consejo de la Magistratura, en un tratamiento que se prevé rápido porque una vez aprobada deberá para a la Cámara Baja y estar sancionada antes del jueves, fecha en la que vence el plazo dispuesto por la Corte Suprema para reemplazar la normativa vigente.

En la sesión especial se pone en consideración del pleno de la Cámara alta el proyecto que el Frente de Todos acordó con senadores aliados, incorporando cambios a propuesta del rionegrino Alberto Weretilneck y de la misionera Magdalena Solari Quintana, que apuntan a un Consejo más federal

En una sesión conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con la presencia de 37 senadores, la Cámara alta tiene previsto dar media sanción a la iniciativa del Poder Ejecutivo, mientras que el opositor Juntos por el Cambio adelantó su rechazo y la presentación de un dictamen en minoría.

En la apertura de la sesión, durante el debate sobre un decreto sobre la cuestión Malvinas, la vicepresidenta pidió a los senadores que no lean sus discursos, tal como lo establece el reglamento. "No se puede leer, se ha charlado en Labor Parlamentaria y exteriorizado a los bloques. Les pido a los señores senadores que inserten lo que quieren decir pero no se puede leer", recordó Kirchner después de que el senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco (Tierra del Fuego) leyó su posición.

Antes del inicio del debate sobre el Consejo de la Magistratura, hubo espacio para homenajes como el de la senadora por Neuquén del FdT, Silvia Sapag, quien recordó la conmemoración del golpe de Estado de 1976 y dedicó unas palabras de solidaridad con la Vicepresidenta por la agresión a su despacho.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a principios de diciembre del año pasado, anticipándose al fallo de la Corte Suprema de Justicia que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006. El máximo tribunal estableció un plazo máximo para adecuar la legislación que vence el 15 de abril próximo. Por lo tanto, el Senado deberá aprobar la iniciativa y girarla rápidamente a Diputados si se pretende llegar antes de la fecha límite. Según fuentes parlamentarias, está previsto que la discusión continúe hasta la medianoche.