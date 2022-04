Consejo de la Magistratura: Ramos Padilla pidió un DNU para preservar la institucionalidad

El magistrado le pidió a Alberto Fernández que emita un Decreto de Necesidad y Urgencia para mantener la composición previa del organismo.

El juez nacional Juan Ramos Padilla denunció hoy un "golpe institucional" de parte de la Corte Suprema por tomar el control del Consejo de la Magistratura y pidió que Alberto Fernández emita un DNU para mantener la administración previa del organismo que designa a los jueces.

“Es un golpe, novedoso, pero un golpe institucional al fin”, alertó Ramos Padilla, en diálogo con El Destape Radio, sobre el desembarco del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la presidencia del Consejo de la Magistratura a partir de hoy, en el contexto del vencimiento del plazo legal para que el Congreso sancione una nueva ley.

De esta forma, el juez se refirió a que fue la propia Corte Suprema la que estableció, en su fallo de diciembre pasado, que la composición que el Consejo de la Magistratura tenía desde 2006 era inconstitucional y restableció la vigencia de la composición previa, sancionada en 1997, que le daba al propio tribunal la presidencia del organismo. En ese momento, la Corte le dio al Congreso 120 días para sancionar una nueva ley, cuyo plazo vence este lunes.

"Sería como que a Rosatti se le ocurriera autodesignarse ministro de Economia o jefe de Gabinete", ironizó el juez nacional.

Ramos Padilla pidió a Alberto Fernández un DNU por el Consejo de la Magistratura

"Es un disparate. ¿Cómo puede poner en vigencia una Ley anterior? No puede hacerlo, no tiene facultades", sostuvo Ramos Padilla dirigiéndose a la Corte por su fallo. También destacó que el máximo tribunal "no puede darle un plazo al Congreso" sino que en todo caso solo puede declarar la inconstitucionalidad de una ley.

En ese sentido el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 agregó que la decisión del máximo tribunal "no es vinculante" y le pidió a Alberto Fernández que emita un Decreto de Necesidad y Urgencia para mantener la composición previa del organismo.

"El presidente debería sacar un DNU que intervenga y diga que se mantiene al administrador general nombrado por el Consejo anterior, que no se acaten las directivas hasta tanto no se nombre conforme a derecho. Es la única solución que hay", explicó.

La "casta" del Poder Judicial que denunció Cristina Kirchner

Por otra parte, Ramos Padilla retomó el concepto de "casta" que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, utilizó para referirse a la maniobra con la que Rosatti busca hacerse del control del Consejo.

Aun así, el juez fue más allá: “Yo le digo mafia, a mí me gusta más mafia. Lamento que el gobierno no tome esto como un conflicto de poderes y que se acate el fallo”, señaló.

"La casta de la que nadie habla", señaló ayer la expresidenta en su cuenta de Twitter para hacer hincapié en que Rosatti asumirá el control del Consejo de la Magistratura gracias a un fallo propio y que a su vez se votó a sí mismo para poder asumir como titular de la Corte.