Casaretto: "Si Rosatti preside el Consejo de la Magistratura estamos en un conflicto de poderes"

El dipuado nacional por el Frente de Todos apuntó contra la Corte Suprema y se refirió a la fecha límite impuesta para la Cámara Baja.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, apuntó duramente contra la Corte Suprema de Justicia por su accionar ante la renovación del Consejo de la Magistratura, proyecto de ley que actualmente se encuentra tratado -a contrarreloj- en la Cámara de Diputados. "Lo que la Corte se tomó 15 años para tratarlo, pretende que entre 257 diputados y diputadas nos pongamos de acuerdo en una semana", lanzó molesto.

En diálogo con "El Especial de los Sábados", por El Destape Radio, el legislador hizo un repaso de lo que significa el Consejo de la Magistratura y las reformas que cambiaron la cantidad de personas que lo integraron a lo largo del tiempo: "Después de 15 años de vigencia de la ley, en diciembre pasado, la Corte dijo que era inconstitucional y emplazó al Congreso a que en cuatro meses apruebe una ley o caso contrario ponía en vigencia la derogada en 2006 (cuando pasó de 20 a 13 miembros)". Y señaló: "El Senado trató el tema, le dio media sanción a una nueva ley, entró a Diputados hace una semana. Lo que la Corte Suprema se tomó 15 años para tratar, pretende que entre 257 nos pongamos de acuerdo en una semana".

Al mismo tiempo, Casaretto manifestó que si bien hoy la CSJN no integra el Consejo de la Magistratura, la idea con las medidas llevadas a cabo es pasar a integrarla. "Por un fallo de ellos mismos, pretenden integrarla. El propio Horacio Daniel Rosatti, como presidente de la CSJN, firma el fallo y se autoimpondría como presidente del Consejo de la Magistratura a partir del lunes. No creo que eso ocurra, en la Argentina tenemos que tener en claro que las leyes las vota el Congreso de la Nación. Para eso votan los argentinos. El presidente de la Corte Suprema o una Corte dividida no puede poner las leyes de acuerdo a su criterio, deben respetar el ordenamiento constitucional".

Por otro lado, en las declaraciones radiales, el diputado contó que presentó una medida cautelar ante el juez de turno del Juzgado Federal de Paraná para que los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados no designen a los miembros del Congreso que está pidiendo la Corte y advirtió que fue aprobada. "De esta manera, el Consejo que tiene 13 no podría pasar a 20 porque faltan dos de la Cámara de Senadores y Diputados y también el representante de las universidades. El propio fallo de la Corte dividido de diciembre dice que los 7 nuevos debieran asumir en el mismo acto, es imposible que puedan asumir", manifestó.

Al mismo tiempo, apuntó duramente contra Juntos por el Cambio y el accionar de Rosatti, en su búsqueda por presidir al Consejo de la Magistratura. "No debiera ocurrir eso estamos ante un conflicto de poderes. Algunos de los que se hacen los republicanos de la Oposición, cuando ganan hacen lo que quieren con los tres poderes del Estado. Y cuando pierden, hablan de que la justicia debe ser independiente. Yo puedo coincidir en parte, que el Ejecutivo y el Legislativo no vayan los fallos de la Corte. También en sentido recíproco: la Corte no puede imponerse sobre los otros dos". Y remarcó: "Hay una ley vigente. Si hay que cambiarla, lo tiene que hacer el Congreso no la Corte Suprema con un voto de tres ministros y uno en disidencia. No podemos resignar las facultades del Congreso para tratar las leyes".

Por otro lado, Casaretto acusó a la Corte de dar un plazo de cuatro meses sabiendo que de diciembre a febrero está el receso de las sesiones ordinarias en el Congreso. Seguido de esto pidió 15 o 20 días más para llegar a un acuerdo. "La Oposición, que perdió la elección en 2019, tiene que aceptar que perdió y que nosotros tenemos presidente y vice de la Nación. No puede, ante cada situación en la que hay una medida de gobierno, se busca una cautelar ante un juez para parar una medida de Gobierno. Vamos a sesionar... A Negri, a López, les gusta tuitear... Vamos al Congreso a discutir", expreso.

Por último, el diputado dejó en claro que no conoce cuál será el criterio final o cuántos miembros conformarán el Consejo de la Magistratura tras el tratamiento de dicho proyecto. "El Ejecutivo mandó un proyecto, nuestro bloque en el Senado lo sarandeó e hizo cambios, cuando lo iban a tratar no estaban los votos y se hizo un acuerdo con los provinciales. Otro sarandeo y otros cambios más. No quita que en Diputados va a salir el mismo texto, quizás también buscamos acuerdos con modificaciones para obtener mayoría parlamentaria. Pero que sea en el Congreso, no a través de un dictamen de la Corte", cerró.

¿Qué dijo sobre la interna en el Frente de Todos?

Frente a la interna caliente que atraviesa al Frente de Todos, el diputado entrerriano sostuvo que siempre es importante decir todo pero puertas adentro, "hacia nosotros, peronistas y el FdT". Y añadió: "Entiendo que algunos están más cerca de Alberto (Fernández), otros de Cristina (Kirchner), otros de (Sergio) Massa, o de los gobernadores, de la CGT, de los movimientos sociales... Es lógico. Lo que yo digo es, primero, tenemos que defender a nuestro gobierno". Mientras que sostuvo: "A mí no me molesta que haya críticas. Lo que me molesta es que haya compañeros que solamente tengan críticas".

Más allá de las críticas, Casaretto llamó a destacar lo positivo: el crecimiento de Argentina en los últimos dos años, la generación de empleo y la baja del índice de pobreza. "Preguntale a la gente que salió de la pobreza o que consiguió trabajo si está bien o mal, a ver si hay un logro o no hay un logro en nuestro gobierno. Si vos destacás todo lo bueno, te acepto que digas lo que falta. Ahora, si el hincapié, por un juego de la interna nuestra, es solo destacar lo que nos falta... Enfrente hay una fuerza política decisiva que es el poder económico, el mediático, el de la Oposición, los jueces que dan cautelares, una Corte que interviene". Y sentenció: "Un ministro más, un ministro menos... No le interesa a nadie. Lo que interesan son las políticas. Yo banco al presidente de la Nación, banco a la vicepresidenta y soy peronista entrerriano. Bancamos al gobierno nacional. Para adelante, para el 2023, vamos a tener tiempo pero está demasiado lejos".

