El clima de cero agresión propuesto por el Gobierno para debatir la Interrupción Voluntaria del Embarazo se vio truncado cuando la médica genetista "celeste", Graciela Moya, comparó el proyecto de ley con el exterminio nazi durante el holocausto. La senadora Beatriz Mirkin le dijo que nada se puede comparar con el genocidio de la Alemania de Hitler y pidió que nadie vaya a decirles cómo votar para no ser como ellos.

"La historia ha demostrado tristemente que aquellos que tienen el poder pueden decidir cómo se legisla sobre la vida de los otros. Lo hemos vivido en la conquista de América con el exterminio de las comunidades originarias y su cultura; el secuestro y esclavitud de las personas africanas; en los programas de exterminio de personas con discapacidad en la Alemania nazi. Todas estas acciones estaban avaladas por la legislación vigente", dijo la médica en su exposición de siete minutos ante senadores y senadoras que integran las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud.

Luego de esta exposición comenzó una nueva ronda de preguntas. La senadora por Tucumán, Beatriz Mirkin, le respondió: "Yo no le voy a permitir ni a ella ni a nadie, como madre, judía, que no he realizado nada como los nazis, ni nadie ha realizado, que venga a decirnos cómo tenemos que votar para no ser genocidas nazis" y remarcó que internacionalmente se resolvió que nada es equiparable a ese triste momento de la humanidad.

La discusión se extendió por varios minutos. Luego de las preguntas, que incluyeron repudios, Moya quiso exculparse: "Me referí al programa de exterminio aktion t4 que eliminaba en forma deliberada a las personas con enfermedades, con discapacidad". La médica fue interrumpida por Mirkin: "No se lo voy a permitir, me afecta personalmente. Usted está planteando que estamos a favor de una posición se asimila a eso. Soy judía. No se lo voy a permitir, se ha pasado ya de la rosca".

Norma Durango, senadora por La Pampa y presidenta del plenario, le pidió a la expositora que cuide las formas y el vocabulario en base a los reclamos de sus pares durante la reunión.