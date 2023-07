Senado: la oposición faltó a la sesión y activó cruces en el peronismo

El oficialismo no consiguió debatir y votar en una sesión clave. El FdT apuntó contra la oposición y dos peronistas, el jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider.

La sesión fallida de este miércoles en el Senado reavivó la polarización con la oposición, desnudó una nueva grieta en el peronismo y generó cruces fuertes en el Frente de Todos. El principal apuntado es el jujeño Guillermo Snopek. También el entrerriano Edgardo Kueider. Por ellos, el oficialismo no logró quórum en la Cámara Alta y no se pudo realizar una sesión clave sobre pliegos de los jueces. "Son candidatos nuestros y no bajan a dar quórum", expresaron a El Destape desde el bloque Unidad Ciudadana.

Snopek es candidato de Unión por la Patria. El jujeño encabeza la lista de diputados del oficialismo en esa provincia. Y hoy se lo recordaron. Una fuente del Senado que responde a CFK le dijo en off a El Destape: "Es candidato de nuestra lista y no quiso bajar. Una vergüenza. No sabe el esfuerzo que hicieron para venir otros legisladores, con pocos vuelos por las vacaciones de invierno y el clima".

Según relataron fuentes parlamentarias, Snopek quiere volver a presidir la comisión de Asuntos Constitucionales, como lo hizo hasta el año pasado. Pero ahora le cerraron las puertas. "Se fue del bloque y ahora no llega a la representación parlamentaria necesaria para ser el presidente", le respondieron adentro del Frente de Todos, según pudo averiguar este portal. Ahora, esa comisión se está rearmando y aún se desconoce quién la presidirá. La decisión de no bajar este miércoles pone al jujeño en la negociación para poder lograrlo. Hoy parece difícil.

Snopek es parte del Bloque de Unidad Federal junto a Alejandra Vigo, Carlos Espínola, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider, tras el quiebre en el Senado de comienzos de 2023 en el Frente de Todos.

Kueider, por su parte, también fue protagonista del día. El Frente de Todos necesitaba 37 senadores, pero tuvo bajas clave. El entrerriano se negó a ser parte y también abortó los planes del oficialismo para realizar la sesión.

¿Por qué no quiso dar quórum Kueider? Porque uno de los temas que se iban a tratar era un proyecto propio para bajar el costo de la tarifa eléctrica en las provincias del norte entre diciembre y marzo denominada zonas cálidas. Entre ellas, claro, Entre Ríos, el distrito que él representa.

El entrerriano había hecho un acuerdo con el bloque oficialista: si se lograba dictamen de ese proyecto, Kueider bajaba al recinto. Pero por las dificultades que tiene el FdT en cada cámara del Congreso tras la derrota del 2021 en las elecciones no pudo ni consensuar con la oposición dictamen de este proyecto. Entonces el senador no dio quórum.

"No hay criterios de acuerdo, no hay voluntades de acuerdo y creemos que no hay una decisión política de acuerdo, esa es la verdad de la milanesa", respondió una fuente del entorno del senador de Entre Ríos ante El Destape. Y explicó: "Cuando decidió conformar el bloque Unidad Federal, lo hizo a la convicción de que en el Senado de la Nación no se estaban discutiendo temas inherentes al interior del país, a la realidad del país, fuera de Buenos Aires. El centralismo es cada vez mayor, cada minuto que pasa el país se convierte en un país más centralista. A contrapelo de eso está el federalismo, o sea vamos a contrapelo, el federalismo pasa a ser una palabra linda que se usa para decir nos acordamos de todo pero en la práctica el centralismo está cada vez más exacerbado".

La oposición tampoco bajó

El oficialismo también responsabilizó a la oposición. "No quieren sesionar", dijo una voz de peso del FdT en el Senado a este portal. Según fuentes de esta cámara, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, había acordado con el presidente del bloque de JxC, Alfredo Cornejo, que si se conseguía quórum, el macrismo bajaba a debatir los pliegos de decenas de jueces y fiscales y, por supuesto, que los iba a rechazar.

Ante la falta de quórum, se decidió dejar de lado el debate por los magistrados y tratar solo el resto del temario, que incluía temas importantes de salud, como el Programa de Prevención, Diagnóstico y tratamiento Integral de la Pubertad Precoz y el proyecto por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

Esa fue la idea de Mayans que comunicó a Juntos por el Cambio: "Tratemos todo el resto del temario". Pero la oposición lo rechazó y tampoco quiso. La sesión quedó postergada y hasta el momento no tiene fecha.

"Vamos a volver a intentarlo. Tenemos que sesionar, la gente nos va a matar. Hoy teníamos proyectos importantes que salvan vidas, no podemos demorar así. La oposición se equivoca con esta estrategia", denunció una senadora del oficialismo en diálogo con El Destape.

Asimismo, esta misma fuente del FdT del Senado en off the record se quejó: "Nos dicen que nosotros queremos imponer. Es una burrada. ¿Qué podemos imponer? No podemos imponer nada. Si perdimos la mayoría en 2021 después de perder las elecciones. No es debilidad, pero es la realidad. Queremos construir consenso en cuestiones básicas pero parece que no se puede".

Pese a que no hubo sesión, hubo discursos en el recinto de quienes quedaron del oficialismo. La presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, habilitó el uso de la palabra. Cristina Kirchner estuvo ausente

El senador por Neuquén del FdT Oscar Parrilli afirmó que los senadores de JxC no se presentaron en el recinto porque responden a órdenes del CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, y del director del diario La Nación, Fernán Saguier. "Les dieron una orden de que no había que bajar al recinto. Son mascotas del poder y se pelean por quién es la mascota más fiel. La sesión se cae por decisión de Magnetto y de Saguier, que querían seguir manipulando la Justicia en la Argentina como hacen con la Corte, totalmente desprestigiada", expresó Parrilli desde el recinto.

Adolfo Rodríguez Saá, senador por San Luis, fue otro de los miembros del oficialismo que se pronunció en contra de la actitud de JxC de no presentarse al debate. "Primero está la patria, tenemos que resolver temas importantes para nuestra patria, no solo prestar acuerdos, que los pueden prestar o no, esa es la democracia", sostuvo el puntano en alusión a proyectos de ley vinculados a temas sanitarios y educativos que también estaban incluidos en el temario de hoy.