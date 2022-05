Manzur irá por primera vez al Congreso para defender la gestión del Gobierno

El jefe de Gabinete se presentará el jueves que viene en Diputados. Desde su asunción en septiembre del año pasado, será la primera vez que hará su informe de gestión. Responderá 915 preguntas.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, irá a defender la gestión del gobierno del Frente de Todos ante el Congreso de la Nación. Expondrá el jueves 2 de junio próximo y será su primer informe de gestión desde que asumió en septiembre pasado. Deberá responder 915 preguntas. La última exposición la hizo Santiago Cafiero en junio de 2021.

Según pudo saber El Destape, en la reunión de Gabinete que se llevó a cabo el jueves pasado Manzur instruyó a cada uno de sus ministros a trabajar en los informes "rápidamente" de cada una de las carteras para agilizar las respuestas.

La mayoría de las consultas estarán centradas en el plano económico. Además habrá referencias a las partidas del Presupuesto. La oposición dejó sin esa herramienta al Poder Ejecutivo. Ahora, Alberto Fernández prepara un decreto sobre el tema que se dará a conocer en las próximas semanas, según adelantó este portal.

En la reunión pasada, el jefe de Gabinete hizo énfasis en la comunicación de cada ministerio. "Tienen que mostrar más qué se está haciendo. Que se incremente el rol de la comunicación. Los ministerios tienen que salir a mostrar", fue el mensaje de Manzur, según pudo reconstruir este portal.

Lejos de la tensión de la primera reunión de gabinete, donde Juan Manzur reclamó que "al que no le gusta el gobierno que se vaya", se dio un encuentro "más técnico". No hubo arengas esta vez. "Vimos un gabinete motivado, a los ministros más motivados", contaron a El Destape quienes presenciaron el encuentro anterior y el de hoy. Manzur pidió más apoyo a Alberto Fernández y solicitó a los ministros que asistan al acto que realizará el sindicalista Gerardo Martínez, donde estará el Presidente. No corrió con mucha suerte. Hubo asistencia dispar...

Con un Martín Guzmán totalmente empoderado y con la economía plenamente al mando tras la renuncia de Roberto Feletti, Alberto Fernández hará en este 25 de Mayo un relanzamiento de su gobierno. A partir de este miércoles se verá un nuevo slogan en la comunicación gubernamental. Ya no se leerá más "Argentina Unida". Ahora será "Primero la gente".

Manzur asistirá mañana junto al Presidente de la Nación del Tedeum que se hará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El Jefe de Estado fue invitado por el cardenal Mario Poli. "Esperamos la asistencia de todos los ministros", dijeron desde la Rosada.