La AGN planea auditar 12 universidades y Pichetto pide revisar la Subsecretaría de Políticas Universitarias

La semana pasada, se conformó la comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. En la primera reunión, este martes, se convocó al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, junto a los auditores generales Francisco Javier Fernández, Alejandro Nieva y María Graciela de la Rosa.

Allí, Olmos presentó los lineamientos del plan de trabajo para el 2025. En el contexto en el que el presidente Javier Milei ataca a las universidades nacionales, a las que les atribuyó un rechazo a ser auditadas, indicó que planean la auditoría de 12 casas de altos estudios. En simultáneo, el titular de la Bicameral, el jefe del diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, propuso que también se controle a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

En el Salón Arturo Illía del Palacio Legislativo, Olmos explicó que el objetivo del organismo que preside consistió en “hacer converger la capacidad de producción que tiene la AGN sin afectar su calidad, ni el profesionalismo con el que se hacen técnicamente los informes”.

Sobre la auditoría a las universidades, dijo que se trata de “una discusión donde hay una confusión de conceptos”. “Una cosa es el control externo de los organismos, en este caso no hay ninguna duda que es la AGN quien realiza el control externo de las universidades. De lo que se está hablando es del control interno, es decir control que haga el Poder Ejecutivo a través de la SIGEN. Nosotros no vamos a entrar en esa polémica, sí vamos a considerar ampliar lo más que podemos el control sobre las universidades nacionales”, advirtió.

En ese sentido, detalló que el Programa de Acción Anual incluye a 12 universidades nacionales, entre las que se destaca la Facultad de Medicina de la UBA porque “es la casa de estudios más grande en cantidad de recursos, alumnos y docentes de todo el país”.

“También está la decisión de poder incorporar a la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas de la UBA y hacer una auditoría de cumplimiento de gestión de la Facultad de Psicología. Estas son las cuatro Facultades más importantes de la UBA, con esto creo que vamos a darle una respuesta al debate que hoy se está dando en la sociedad y en el Parlamento”, aseveró Olmos, que preside el organismo al que le falta designar sus representantes por la Cámara de Diputados.

Tras la presentación de Olmos, los senadores de la comisión realizaron consultas. En ese marco, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), quien propuso concentrarse en primer lugar en las auditorías de algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires el año próximo, ya que "es la de mayor envergadura". La propuesta fue acompañada por varios legisladores.

Pichetto, a su turno, recordó su encuentro de ayer con el ector de la UBA, quien le había manifestado la voluntad de habilitar la auditoría en la casa de altos estudios. Según sostuvo, la "voluntad de todos" es "darle prevalencia durante los primeros seis meses del año que viene”

“La propuesta es ver cómo están las universidades, tiene que ser una auditoría integral de estas tres Facultades (Ciencias Económicas, Derecho y Medicina) y estamos hablando de mirar qué hizo el rector de Psicología respecto a las observaciones que hizo la AGN en su auditoría del año pasado”, agregó el titular de la Bicameral, que se reunirá el martes próximo para validar el Plan de Acción para 2025 de la Auditoría General de la Nación

Sobre el cierre de la reunión, el presidente de la AGN añadió que también se buscará auditar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, “para determinar la discrecionalidad y la asignación de los recursos, saber también si se están disminuyendo o aumentando los recursos a las universidades nacionales”.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias es conducida por Alejandro Álvarez, uno de los rostros visibles de la avanzada de Milei contra las casas de altos estudios.

Por su parte, Nieva se refirió a los controles a las casas de altos estudios y aclaró que están en "en proceso de implementar una nueva metodología para hacer auditorías en tiempo y forma"

“No se puede auditar todo el Estado todo el tiempo, como no se puede auditar a las 62 universidades todo el tiempo, porque deberíamos hacer una auditoría que sea un Estado paralelo. Hace mucho tiempo que no hacemos una Secretaría General de la Presidencia, por ejemplo, lo cual no significa que no hagan una auditoría interna", señaló el auditor, poniendo como ejemplo al área controlada por Karina Milei.

Y acotó: “No es verdad que no se hacen auditorías a las universidades, se hacen muy buenas auditorías, la última se aprobó en el año 2023 sobre la Facultad de Psicología”.

El jefe del interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, sostuvo que "el rol fundamental de la AGN se cumple cuando se audita rápidamente, y así la Comisión Mixta Revisora de Cuentas puede decidir lo que va al recinto para discutirlo en ambas cámaras, sea el Gobierno que sea".

Según subrayó, “cuando hablamos de gastos hay que mirar dónde está el gasto real, el tema central ha sido siempre el tema de la deuda, ahí se van miles de millones de dólares”. “Ahí está el problema del país, no está en las universidades”, dijo.