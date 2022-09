El Frente de Todos está armando una "ley Micaela contra el odio"

El diputado Eduardo Valdés adelantó que en la Cámara baja ya se está trabajando en ese proyecto.

El Frente de Todos está armando una "ley Micaela contra el odio". El diputado Eduardo Valdés adelantó que en la cámara baja ya se está trabajando en ese proyecto. Lo contó en el programa #Alocarla de El Destape Radio.

“Nos pusimos a trabajar en una Ley Micaela contra el odio. Creo que hay que trabajar sobre eso desde las conciencias. Y espero que mi proyecto lo firmemos oficialistas y opositores", reveló Valdés. "Todos tenemos que capacitarnos contra el odio que nos quieren ir poniendo los tiempos mediáticos, los tiempos judiciales. Fomentadores de odio hay en todos lados", agregó.

Valdés, diputado por el Frente de Todos, se refirió al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo: "Me conmociona a mí el silencio en el celular de Cristina Fernández de Kirchner de Clarín o La Nación. Ninguno llamó a Cristina a su celular, eso es lo que me sorprende más de todo".

Asimismo, continuó: "Tengo el sueño de que Héctor Magnetto alguna vez la llame al celular para solidarizarse con ella y repudiar el atentado. Lucho contra el país del odio que quieren fomentar algunos medios".

Además expresó el diputado: "A Cristina le respeté su intimidad. Ella sabe que estoy a disposición, chateamos. Con Alberto estuve el viernes. Me emocionó mucho cuando vi la foto de él entrando a la casa de CFK, le escribí y se juntaron".



Sobre el presidente Alberto Fernández expresó: "Venía muy bien espiritualmente de haberla visto a Cristina". "Me gustó mucho que el Presidente vaya a ver a la Vicepresidenta. Hay que seguir apostando, por lo menos hubo una sesión, una votación de una declaración. No es lo mismo que si no lo hubiera habido. A Cristina le respeté su intimidad, ella sabe que estoy a disposición". Sobre el juicio Vialidad, afirmó: "No tengo ninguna duda que Cristina no quiere indulto ni amnistía, quiere Justicia. Por eso siempre se presentó a cada convocatoria".

Y criticó a la Justicia porque se perdió la información del teléfono de Fernando Sabag Montiel: "No me gusta que se haya perdido la posibilidad de saber que había dentro del teléfono del tirador. Si han decretado secreto de sumario es porque están investigando a alguien más que al tirador". Por último, conmovido, dijo: “Yo he sentido como si fuera a uno de los seres más queridos el agravio y la falta de voz tiene que ver con eso, pero no me voy a callar”.