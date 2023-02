El FdT se juega la última posibilidad de sesionar en extraordinarias

Después de que se cayera la sesión prevista en el Senado, Diputados tiene este martes la ultima oportunidad para sesionar antes de que el Presidente inaugure el ciclo de 2023.

Mientras el presidente Alberto Fernández apuntala las últimas líneas de lo que será su discurso para la apertura de sesiones del 1 de marzo, el bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados trata de evitar que se caiga la única convocatoria al pleno que logró hacer en el período extraordinario. Días atrás la Cámara baja convocó a una sesión especial a pedido del FdT para tratar el Plan de Pago de Deuda Previsional y la Digitalización de Historias Clínicas confiado de que estaban los números para el quórum. Pero a dos días de la cita el escenario está abierto.

La expectativa inicial del oficialismo en Diputados era conseguir el apoyo de 131 legisladores y legisladoras, una mayoría más amplia que los 118 que forman el bloque. En principio tendría el acompañamiento del espacio de Provincias Unidas, que tiene cuatro diputados, y de parte del Interbloque Federal, entre ellos el Partido Socialista que acumula dos bancas. Estas fuerzas también habían acompañado el llamado del oficialismo cuando convocó a una sesión en diciembre de 2022 para tratar el proyecto de moratoria pero que terminó suspendida por falta de apoyo.

De hecho el fantasma de lo que sucedió en diciembre pasado sigue sobrevolando. En el FdT recuerdan cómo algunas horas antes de aquella sesión en la que se iba a debatir la ley de moratoria y la creación de varias universidades se cayeron apoyos clave como los de varios legisladores del Evolución. Ahora, según pudo averiguar El Destape, tanto los cuatro diputados de Provincias Unidas como los dos del Partido Socialista estarían para dar quórum pero no acompañarían los tres de Córdoba Federal y hay dudas sobre lo que harían los tres del bloque de Identidad Bonaerense que lidera Alejandro "Topo" Rodríguez. Lo cierto es que para poder sesionar el FdT necesita al menos cinco de los seis votos que tienen tanto el bloque de Córdoba como Identidad para llegar a los 129.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Veo difícil que se logre el quórum", apuntó a este portal uno de los aliados habituales en una señal de lo que podría pasar el próximo martes. Ese diputado subrayó la posición de Córdoba Federal y en las últimas horas surgieron varias preguntas respecto de si en la Cámara baja podría haber un movimiento similar al de la semana pasada en el Senado, cuando cuatro senadores del FdT se fueron del bloque y armaron, junto a la cordobesa Alejandra Vigo, el bloque Unidad Federal. "Son lógicas distintas y no son extrapolables", explicaron a este portal fuentes cercanas a los representantes cordobeses. Pero alertaron: "Eso no significa que a la larga esto sea una posibilidad en el juego político y la propuesta antigrieta".

Las diferencias entre ambas cámaras radican en que en el Senado los cuatro parlamentarios que se fueron del bloque eran esenciales para que el oficialismo tuviera quórum mientras que en Diputados el oficialismo no tiene quórum propio, aunque el bloque de Córdoba si lo "condiciona". Además aseguran que el movimiento en el Senado impulsa la propuesta de los cordobeses y del Interbloque Federal de presionar para meter en la agenda los "temas que interesan a las provincias". Fuentes cercanas a esa fuerza lo explicaron así: "Insertar la agenda federal de las provincias que no son prioridad para el oficialismo ni para Juntos por el Cambio. Estamos avanzando en el federalización de la agenda, no pidiendo a otros diputados que se sumen al bloque o interbloque porque eso sería torpe pero si ver si podemos hacer coincidir agendas con algunos diputados del Frente de Todos".

Apertura de sesiones ordinarias

El Presidente termina de delinear los ejes centrales del discurso que dará este miércoles y que tendrá un tono electoral. Para armar el discurso, cada ministerio envió informes para destacar cada gestión y, según aseguraron a El Destape, Alberto pidió que el foco esté puesto en 2023. Entre los temas que abordará está Vaca Muerta, el litio, el gasoducto Néstor Kirchner y los impactos de la guerra en Ucrania.

También hará referencia al Poder Judicial y al impulso del juicio político a la Corte Suprema que se está llevando a cabo en estos días dentro de ese recinto. Y aún hay dudas sobre la participación de los cortesanos. Los ojos estarán puestos, también, en la dupla presidencial que se volverá a ver las caras después de varios meses.