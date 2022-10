El FdT en Diputados se juega todo para votar el Presupuesto el 26 de octubre

El Frente de Todos en la Cámara Baja busca conseguir dictamen el próximo miércoles o jueves.

Después de las idas y vueltas para definir una fecha, el Frente de Todos en la cámara de Diputados se juega todas las fichas a poder dar media sanción al proyecto de Ley de Presupuesto 2023 el próximo 26 de octubre. En cuanto al dictamen, buscarán conseguirlo este miércoles o jueves. Si bien la convocatoria una nueva reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda está hecha únicamente para el próximo martes, en el último encuentro su titular, Carlos Heller, afirmó que de ser necesario también se reunirán miércoles y jueves.

Fuentes del oficialismo confirmaron a El Destape que todo indica que la sesión será el 26 a no ser que suceda algún imprevisto, algo que nadie descarta en esa cámara. La reconfimación de la fecha llegó luego de que la semana pasada el Frente de Todos buscara adelantarla para este miércoles 19 pero la oposición, principalmente el radicalismo, se opuso: "Se opuso a que se anticipe el cronograma, primero porque fue acordado por Leopoldo Moreau con los jefes de bloques y después porque corresponde por reglamento que haya varios días entre el dictamen y la sesión", habían dicho desde el riñón del jefe de bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, a El Destape.

Desde el bloque de la UCR argumentaron su negativa a aceptar como fecha el 19 en que diputadas y diputados que no siguieron toda la discusión en torno al Presupuesto necesitan al menos una semana para conocer el proyecto en profundidad. "Es para que los diputados que no son integrantes de Presupuesto y Hacienda puedan leer y estudiar el Presupuesto 2023. En el plan fallido de Heller se quería dictaminar y sesionar en 24 horas y no hay urgencia alguna. Estamos en octubre y la ley es para el 1º de enero de 2023", explicaron en la UCR.

Massa pidió que "voten un proyecto"

El titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, también se metió de lleno en la discusión este domingo por la mañana cuando en una entrevista radial pidió a la oposición que vote algún proyecto. “Me parece que el Presupuesto hay que mirarlo en un sentido distinto”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia, quien reclamó que “sea este u otro Presupuesto, pero voten uno”.

El titular de la cartera económica dijo que la falta de aprobación de una ley de gastos e ingresos genera “desbordes fiscales” y en ese sentido, precisó que este año, como se prorrogó el del 2021, se encontró con con un déficit primario de 12,4% por encima de lo que estaba previsto en la hoja de ruta acordada con el FMI.

“Soy un convencido de que el Poder Ejecutivo propone un presupuesto pero el que sanciona es el Congreso”, agregó el funcionario, quien se mostró abierto a aceptar cambios “si hay propuestas para hacer”. Massa también desmintió aquellas versiones que sugería que la oposición había condicionado su voto a que el Frente de Todos evitara presentar un proyecto para suspender las PASO.

“No hay en discusión reglas en materia electoral”, sostuvo Massa al recordar que formalmente en el Congreso no se ha presentado ningún proyecto todavía. No obstante, aclaró que “ la discusión es sobre la hoja de ruta de 2023 y tenemos que enfocarnos en eso”. Agregó: “No me parece bien este toma y daca que no estén fundamentados en temas que hagan a la vida cotidiana de la gente”.