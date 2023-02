Diputados convocó a una sesión especial para tratar la moratoria previsional

El Frente de Todos busca resolver la situación de 800 mil trabajadores en edad de jubilarse. El otro tema es el programa de digitalización de historias clíncias en el país. Diálogo con la oposición para llegar al quórum.

La Cámara de Diputados de la Nación convocó a una sesión especial para el martes 28, el último día del período de sesiones extraordinarias, a pedido del bloque del Frente de Todos. El oficialismo quiere debatir el proyecto de moratoria previsional que permitirá resolver la situación de unos 800 mil trabajadores en edad de jubilarse que no cuentan con el total de aportes realizados y el proyecto que crea un programa de digitalización de las historias clínicas para todo el país.

La sesión, que había sido solicitada por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, está prevista que se inicie a las 10.30 del último martes del mes. El oficialismo, con el respaldo de una serie de bloques opositores buscará aprobar el proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional a esas 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a su jubilación. Juntos por el Cambio mantiene el bloqueo legislativo y no aportará al quórum ni a debatir proyectos si el Gobierno insiste con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El Frente de Todos trabaja en el quórum pero, según pudo averiguar El Destape, parte del Interbloque Federal, el Partido Socialista y el interbloque Provincias Unidas están de acuerdo en el temario y aportarán al quórum. Un diputado oficialista al tanto de las negociaciones adelantó que aspiran a conseguir 131 voluntades. Sin embargo, un legislador opositor que se encuentra entre los bloques de la "tercera posición" advirtió que no se sentará a debatir el oficialismo "no pueden contener a los propios".

Ese mismo legislador, enojado porque en su provincia las oficinas de Anses están empapeladas por orden del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social que lidera Carlos Ortega con escraches hacia opositores que presuntamente no quieren votar la moratoria y legislan "para un pueblo que odian" dijo: "Nosotros nunca nos manifestamos en contra de la reforma previsional, pero no vamos a ayudar al oficialismo si no garantiza que se sienten los 118 legisladores".

La propuesta, presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

El segundo proyecto a debatir en el recinto de Diputados, el que crea a nivel nacional un Programa para digitalizar las historias clínicas de todo el país, recibió dictamen en octubre pasado en la comisión de Acción Social y Salud Pública del cuerpo, con el respaldo de oficialistas y opositores.

La norma busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país. La iniciativa, que fue incluida en el temario para el período extraordinario de sesiones y ya había sido aprobada por el Senado en noviembre del 2020, prevé la creación del Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina.

La norma establece que se deberá instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales y en los centros de salud privados y de la seguridad social. Además, garantiza que se proveerá de asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cumplir los objetivos de la ley.

El sistema permite a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de información clínica relevante para atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a éste que la consulta de sus datos quedará restringida a quien esté autorizado.

Con información de Télam