Cuidados: con la presencia de la UIA y la CGT, se retoma el debate por las licencias parentales

Las más de 52 propuestas que se expusieron en mayo ya fueron condensadas en un borrador, que aún no cuenta con el aval de todos los partidos. Mañana estarán la UIA y la CGT en la segunda reunión de comisión pactada para debatir el tema.

Con la campaña electoral ya lanzada, la Cámara de Diputados volvió a retomar los temas que estaban en debate en comisiones. Entre ellos, está la posibilidad de avanzar en la extensión de licencias por paternidad para que Argentina contemple una distribución más justa de las tareas. El 17 de mayo se habían reunido por primera vez diputados y diputadas de todos los espacios para conseguir que llegue al recinto un texto de consenso que contemplara la adecuación del país a los estándares internacionales en materia de derechos laborales. Pero desde entonces, y luego de las incógnitas que planteó la oposición, no se había podido avanzar. Este martes, la comisión de Legislación de Trabajo y la de Mujeres encabezarán una segunda reunión, que contará además por primera vez con la presencia de la UIA y la CGT.

Las más de 52 propuestas que se expusieron en mayo ya fueron condensadas en un borrador, que aún no cuenta con el aval de todos los partidos. Desde el oficialismo aseguran que hay "acuerdos básicos" pero no pueden asegurar aún que haya dictamen. Fuentes parlamentarias confirmaron a El Destape que en el texto en debate se contempla la extensión de licencias por adopción y se establece también la inclusión de la asignación parental para personal no gestante y asignación parental por adopción.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En principio, se busca extender la licencia parental o de la persona no gestante a 45 días corridos posteriores al nacimiento de un hijo o una hija, aunque se podrá optar por reducir a 15 días corridos después del nacimiento y completar los 30 días restantes, en forma contínua o discontínua dentro de los 180 días posteriores al nacimiento o 15 días anteriores a la fecha del posible parto.

En el caso de las personas adoptantes, la prohibición de trabajar se extendería por 90 días corridos, que empezarían a computarse a partir de la fecha en que se notifica la resolución judicial por la que se otorga la guarda de un niño, niña o adolescente. Tal como con las licencias parentales, se podría elegir por la reducción a 15 días y completar los otros 78 restantes dentro de un plazo de 180 días.

De prosperar, otra de las novedades que incluye el texto borrador son las inclusiones a la lista de prestaciones. Se modificaría la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Asignaciones Familiares, la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; habría cambios en la Ley de Obras Sociales y en la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros ítems.

Todo está aún abierto a la negociación. Los cálculos que hicieron en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad desde el comienzo de la discusión arrojaron que para materializar el proyecto se necesitan partidas que representan el 0,12% del PBI, aproximadamente, 750 millones de dólares.

En la primera reunión, los representantes de la oposición habían resaltado la incorporación de iniciativas de contemplen la adopción pero habían señalado sus reparos respecto a los supuestos "sobrecosto" a las pymes por la extensión de licencias, pidieron "racionalidad" y "que se tenga en cuenta la afectación a la micropyme". La presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, Vanesa Siley, les respondió con los convenios colectivos de trabajo que hoy ya superan los límites establecidos por ley.

Por eso es importante que este miércoles estén convocados los representantes de distintos sectores sociales como las centrales sindicales: CGT y CTA de los Trabajadores, pero también los representantes de la UIA. El oficialismo busca evitar quedar asociado a un "discurso antiempresa". Por el contrario, entienden que es importante que haya un diálogo social que incluya a todos: sindicatos, Estado y empresas.

En ese marco, mañana estarán presentes José Etala (Presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), Estela Diaz (Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires), Karina Moyano (Secretaria General Adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas. Secretaria de Género de Camioneros) y Josefa Ávila (Referenta de la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados Domiciliarios).

La reacción de la oposición a la iniciativa se había articulado por las redes sociales, donde los representantes de Juntos por el Cambio no dudaron en colar la discusión por la reforma laboral bajo la idea de "modernización". Se sumaron así al reclamo de las asociaciones que pedían que se incorporara también a los autónomos en esta primera etapa del debate. Sin ir más lejos, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, prometió el sábado en sus redes un "nuevo régimen para trabajadores independientes" y una supuesta "licencia por nacimiento". El miedo en el oficialismo es que el debate se diluya por la campaña, dado que muchos diputados son también candidatos, y que Juntos por el Cambio decida no dar quórum para entorpecer cualquier iniciativa como estrategia electoral.

En lo que respecta al trabajo formal, el proyecto oficialista que encabeza la discusión, que tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de Cuidados, también contempla el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, a través de la creación de una asignación que implique el pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil para personas gestantes, personas no gestantes y por adopción. También incluye la creación del registro nacional de trabajadoras y trabajadoras del cuidado remunerado. Aunque sobre este se avanzará más adelante.