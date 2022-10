Cláusula gatillo y aumento en áreas sociales, los pedidos para el Presupuesto 2023

Esta semana terminan las rondas de expositores sobre el proyecto de Presupuesto 2023. Qué piden desde las filas del FdT y JxC para acompañar el texto y no repetir el fracaso del año pasado.

El Frente de Todos acumula 27 horas de debate en comisiones del proyecto de Ley del Presupuesto 2023 y hacen una evaluación por demás positiva del mes que llevan trabajando en el texto. Sin embargo, en los últimos días aparecieron condicionamientos, con mayor intensidad, que tensionan el poroteo de cara a la sesión que se haría el próximo 26 de octubre.

Desde la oposición de Juntos por el Cambio confirmaron a El Destape que están trabajando en la redacción de una "cláusula" para asegurarse que, si la inflación crece más de lo previsto, el Gobierno se vea obligado a enviar una ampliación del Presupuesto para que sea tratada en el Congreso. El planteo no se sale de la postura que la oposición asumió desde un inicio, cuando a través de varios de sus portavoces dieron a entender que "la inflación está por debajo de la estimada".

El proyecto que presento el ministro de Economía, Sergio Massa, prevé que el aumento de precios para el 2023 sea del 60 por ciento, pero días el Relevamiento de Exectativas que realiza el Banco Central arrojó que el acumulado de este año será del 100,3 por ciento, por lo que muchos analistas ya temen que a proyección para el año próximo quede corta.

Uno de los diputados de la oposición que está a cargo de la redacción fina de la propuesta aseguró a este medio que todavía están trabajando en la cláusula al interior del bloque para luego discutirla con el oficialismo.

Pero los pedidos no se agotan en la principal coalición opositora sino que también surgen desde las propias filas del oficialismo. La semana pasada, mientras se llevaban adelante las rondas de expositores en el Congreso, una serie de presidentes y presidentas de comisiones ligadas a áreas sociales elevaron cartas al titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, y al ministro de Economía para pedirles el retoque de algunas partidas que evaluaron están por debajo de la inflación proyectada para el año próximo. "Son los programas más sensibles, los de educación, salud, niñez y vivienda los que esperamos mejorar", dijo a El Destape a una fuente parlamentaria que siguió de cerca la presentación.

"Estamos preocupados por la posibilidad de que sean las políticas más sensibles las que carguen con el ahorro fiscal", alertó, en el mismo sentido y en conversación con El Destape Radio, el diputado del Frente Patria Grande, Itai Hagman. El economista aseguró que se trata de una discusión que darán en los próximos días y se mostró optimista de "poder" darla. Este miércoles terminan las comisiones informativas y ya el jueves los integrantes de la comisión de Presupuesto empezarán a analizar todos los pedidos.

"Si el ahorro fiscal se hace en los subsidios a la energía a mí me parece muy bien. Ahora si el ahorro fiscal se hace en las becas progresar me parece muy mal. Esa es la discusión finita que estamos dando", agregó Hagman. Consultado sobre si su voto está condicionado a lograr que se amplíen esas partidas, el diputado sostuvo que va acompañar si ese punto está garantizado y sumó también el compromiso que asumió Economía respecto del refuerzo de ingresos que fue anunciado en el decreto de implementación del dólar soja. En concreto se especula con un bono para los sectores que están por debajo de la línea de indigencia a entregarse en octubre, noviembre y diciembre. Además recordó que ese fue un punto central de la negociación luego de que anunciaran su salida del bloque oficialista. "Por supuesto que si el bono anunciado no sale, se pudre", deslizó una fuente cercana al diputado, en diálogo con este portal.

Las exigencias del Frente Patria Grande coinciden en un punto con las que también expresaron los diputados del Movimiento Evita. En diálogo con este portal fuentes de movimientos sociales aseguraron que "hasta ahora no hay ningún avance para aprobarlo". El espacio, que cuenta con dos diputados (Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli), exige que se corrijan las partidas asignadas para el Fondo de agricultura familiar, para el Renabap y el potenciar Trabajo. "Estamos a la espera de una resolución política para poder apoyar el presupuesto", aseguraron.