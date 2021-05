El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, les advirtió este jueves a los gobernadores justicialistas que pagarán "un alto costo político" si los senadores de sus provincias votan con "mano de yeso" la ley que dictamina las acciones restrictivas a tomar en base a la situación epidemiológica.

Además, dudó sobre el resultado que podría tener el proyecto cuando llegue a la Cámara de Diputados, al vaticinar que "no sólo Juntos por el Cambio va a rechazar esta ley", sino que también será cuestionado por otros espacios. Al respecto, dijo que el Interbloque Bloque Federal "mayoritariamente no van a acompañar esto", y agregó que, del mismo modo, se pronunciarán "otros legisladores" mientras se espera "ver qué dice la izquierda".

El legislador sostuvo que "no hay un país que funcione seriamente sobre la base de concentración de poder en una persona que gobierna", al criticar la iniciativa que debate el Senado que institucionaliza las medidas restrictivas a tomar en base a la situación epidemiológica en medio de la pandemia. En ese sentido, dijo: "Creo que los gobernadores peronistas deberían preocuparse, porque si sus legisladores votan esta ley estarán avalando inconstitucionales" al expresar que "eso no es una democracia", sino transitar el camino hacia "una autocracia y no podemos permitirlo".

Además, sostuvo que "es de un alto riesgo político votar esto con mano de yeso" y aseguró que "acá no hay ningún rechazo caprichoso" de parte de la oposición "para no votar algo que envía el Gobierno". Negri precisó que "se trata de un rechazo a violar la Constitución, es un rechazo a ser sordo y ciego frente a un fallo de la Corte Suprema que ha sido ejemplar".

El radical sostuvo que "esta iniciativa expresa esa obsesión incorregible del kirchnerismo de pensar ´Yo voy a hacer lo que quiera, no hay división de poderes, ni competencias originarias de las provincias´, y pretenden meter todas esas ideas en una ley". Precisó que su espacio no votará "una ley plagada de inconstitucionalidades y que el Congreso le dé facultades al Ejecutivo que no puede cederle porque son de las provincias".

Al precisar que la Corte "ha dicho muy claramente que la emergencia no es una franquicia que te dan para que violar la Constitución", al indicar que "el kirchnerismo vivió de las emergencias durante todos sus gobiernos" y los responsabilizó de hacer con la emergencia "un insumo necesario de su pensamiento sobre el Estado".