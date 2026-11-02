La Libertad Avanza encara el último mes de sesiones ordinarias, a sabiendas de que apelará a las extraordinarias en diciembre, con un listado de proyectos a debatir de gran importancia para la marcha y el futuro del gobierno de Javier Milei.

La semana previa al arribo del Papa León XIV a la Argentina pondrán en modo avión al Congreso. La Libertad Avanza (LLA) encara el último mes de sesiones ordinarias, a sabiendas de que apelará a las extraordinarias en diciembre, con un listado de proyectos a debatir de gran importancia para la marcha y el futuro del gobierno de Javier Milei. Entre estos, se incluyen la reforma electoral en el Senado y el presupuesto 2027 en Diputados. En el medio, el oficialismo lidia con la oposición, pero también con sus frentes de batalla internos.

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La reforma electoral y la interna de LLA en el Senado

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Desde el oficialismo confirman que no habrá demasiada actividad en la semana, en la previa a la visita del Papa. El jueves pasado, el Senado votó un proyecto que pide al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados que, en caso de que el Sumo Pontífice decida aceptar la invitación, brinde un mensaje en el Congreso.

También se pidió a la Cancillería que garantice una comitiva del Senado en el encuentro al que el Papa asistirá en el ex Centro Cultural Kirchner. Una forma de evitar la posibilidad de que Javier y Karina Milei excluyan a Victoria Villarruel, aunque sobre la noche del sábado, fuentes de la Casa Rosada confirmaron a El Destape que la Vicepresidenta estará invitada.

Aunque también la iniciativa podría asegurar que Bullrich, un personaje incómodo para la Casa Rosada, esté incluida en la visita del Sumo Pontífice. Tanto fuentes cercanas a la exministra como del bloque de LLA desmintieron la versión de que Karina Milei dio la orden de reemplazar a la exministra por Nadia Márquez, karinista de paladar negro y posible sucesora del fallecido Juan Carlos Pagotto en la presidencia de la comisión de Acuerdos, a instancias, por supuesto, de la gran hermana del oficialismo.

"Hubo una discusión, pero porque el Ejecutivo le habían pedido a Nadia para la presidencia de Acuerdos y ella nunca se le acercó a Patricia y le dijo: 'Me dijeron esto'. Fue una boludez, salió del despacho y alguien lo tomó como eso", explicó una fuente que conoce la vida interna de la bancada oficialista.

Del otro lado del edificio, el titular de Diputados, Martín Menem, soltó una frase que parecía tener como destinataria a la jefa de los senadores oficialistas. "No hay dos candidatos en LLA a la Presidencia (...) el único candidato es Javier Milei", lanzó en el marco de una reunión con dirigentes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP) en la Cámara baja.

De todos modos, según reportó este medio, "no hay chance de que Karina la eche a 'Pato'". Fuentes cercanas a Bullrich afirmaron que no tiene intenciones de ir a una Primaria con el Presidente, sino que no vislumbran un escenario en el que Milei no vaya por la reelección.

Para cuando el Papa deje el país, está presto a ser tratado, con dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento. "Está frenado de arriba", dijeron desde el entorno de una voz de LLA, en referencia a la Casa Rosada. La Embajada de Estados Unidos tenía apuro para tener la media sanción.

Sin dictamen, espera a ser tratado el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que vino con cambios de Diputados. "No hubo acuerdo para firmar", se limitaron a decir fuentes del oficialismo. La principal modificación era la ratificación de la ley de Tierras y la eliminación de un artículo del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei que derogaba esta última norma.

También se espera la presencia para la última semana de noviembre del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que dará su primer informe de gestión desde su designación en el cargo en junio. El anuncio de su visita al Senado se dio luego de que se hizo público que bloques de la Cámara alta iban a presentar un proyecto en la sesión del jueves pasado para que Santilli asista al hemiciclo.

Santilli, a criterio de las voces del oficialismo en el Senado, es quien tiene la pelota en la negociación con los gobernadores por la reforma electoral, el proyecto más importante para el Ejecutivo de Milei.

Desde el entorno de la jefa de la bancada creen que el "Colorado" apuesta a llegar "a fin de año" y que, con el apremio del tiempo, se vayan acomodando los acuerdos. La labor que el jefe de Gabinete hace por fuera del Congreso, la exministra la hace adentro. Siempre según la misma fuente, en algún mano a mano que tuvieron, Santilli afirmó tener los votos. Bullrich lo desafió: "Dale, contalos".

Proyectos en el freezer: el freno al Estatuto del Periodista en la Cámara Alta

Con o sin presencia del Papa en el país, quien se niega a cumplir su labor legislativa es la senadora de LLA Cármen Álvarez Rivero, que no abre la comisión de Trabajo del Senado desde "hace más de seis meses", según precisó Mariano Recalde, del interbloque Popular, en la última sesión del jueves.

En la comisión de Trabajo, duermen, entre otros proyectos, dos sobre el Estatuto del Periodista: el 1140/26, redactado por Carolina Moisés, que propone un nuevo Estatuto, y el 1472/26 de Jorge Capitanich, que pide la prórroga de la ley.

La reforma laboral votada por el Congreso establece la derogación de la legislación que ampara a los trabajadores de prensa y el ejercicio del periodismo a partir del 31 de diciembre de este año. Lejos de solidarizarse, la cordobesa, que arribó desde el PRO a LLA a través de Bullrich, optó por hostigar a los periodistas.

Los temas en Diputados: BCRA, "soberanía" y un presupuesto demorado.

Diputados espera tener una sesión el 18 de diciembre en unas eventuales sesiones extraordinarias, según informaron a El Destape fuentes parlamentarias. Los temas que tienen dictamen y podrían integrar el temario son la reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y el de "soberanía nacional".

El miércoles pasado, la comisión de Presupuesto y Hacienda y Finanzas dictaminó el proyecto, con los cambios introducidos por el Senado, que eliminaba la entronización de los titulares de la entidad monetaria nacional.

De esta manera, cuando ingrese al recinto, se votará el texto en el que se estableció que el titular del BCRA pueda ser removido por la mayoría del Senado, y no como pretendía el presidente Javier Milei, con la mayoría de ambas Cámaras.

Por otra parte, el proyecto de "soberanía" consiguió las firmas necesarias en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Los pedidos de modificaciones, que LLA aceptó, fueron promovidos por los bloques aliados. Sin embargo, desde el peronismo sugirieron que Estados Unidos presionó para que la redacción del texto no comprometa los intereses de las empresas norteamericanas que explotan los recursos de las Islas Malvinas.

El proyecto tiene como autor intelectual al asesor presidencial Santiago Caputo. Hay voces oficialistas que le adjudicaron poca pericia al hombre del cigarrillo apagado para avanzar en una iniciativa que inquietaba a los intereses del país del norte.

Presupuesto 2027: las partidas universitarias y de discapacidad en el centro de la negociación

El oficialismo no tuvo consenso para dictaminar la semana pasada el presupuesto 2027 en la comisión de Hacienda y Presupuesto. La intención de LLA era tenerlo listo antes de que el Papa aterrice y votarlo, cuando el Sumo Pontífice abandone suelo argentino.

"Continuaremos las negociaciones", informaron desde una bancada aliada. Los dos temas más álgidos eran el financiamiento a las pensiones por discapacidad y las universidades. "Viene torcido", dijo sobre este último ítem un diputado que negocia con el oficialismo.

La negociación por discapacidad

Desde un bloque aliado se garantizó que se cumplirá en materia de discapacidad, que tuvo media sanción la semana pasada. El proyecto ratifica lo establecido en la emergencia, sin la utilización del término, además de modificaciones introducidas por bloques socios de la Casa Rosada y de la oposición dura. Es por esto que obtuvo un amplio acompañamiento de 237 votos en la sesión de la semana anterior. Mientras se gestionaban los cambios al texto, diputados opositores temían lo que podía pasar con las partidas de discapacidad una vez que el Papa se vaya de Argentina.