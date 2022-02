FMI: Juntos por el Cambio define su postura con reuniones clave

La Coalición Cívica y el radicalismo ya analizaron qué actitud tomarán en el debate por el acuerdo con el Fondo y el PRO intentará definirlo este miércoles. Con las resoluciones, el jueves se encontrará la mesa nacional opositora de forma presencial en la zona norte del conurbano.

El jueves, de forma presencial y en Olivos, se reunirá la mesa nacional de Juntos por el Cambio para debatir la postura que adoptará la oposición de cara al debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la previa, cada uno de los bloques de la coalición clarificó internamente su visión y mayoritariamente se llegó a la conclusión de que es necesario no poner palos en la rueda. Una consecuencia del peso de la responsabilidad propia. El radicalismo lo definió la semana pasada, la Coalición Cívica hizo su plenario el sábado y el PRO se encontrará este miércoles para terminar de limar las posiciones sobre este tema y la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura.

El espacio que conduce Cristian Ritondo en Diputados pactó dos reuniones para esta tarde. En el anexo de la Cámara, a las 14, abordarán el proyecto del Consejo de la Magistratura, cuyo texto se unificó con el interbloque opositor en el Senado. Ambos armados cambiemitas acordaron hacer una síntesis entre todas las iniciativas presentadas por los legisladores propios, algo que aprobó la mesa nacional de la alianza con un comunicado en el que se planteó que la conducción del órgano que nombra y sanciona jueces debe quedar en manos del presidente de la Corte Suprema.

Dos horas más tarde, a las 16, el PRO de la Cámara Baja abordará el acuerdo con el FMI. Ambos encuentros serán sólo para diputados y asesores que, en el caso del Fondo, escucharán las exposiciones de Luciano Laspina y Hernán Lacunza. Sin conocer la letra chica del entendimiento, lo más probable es que ningún debate llegue a su punto final pero servirá para sentar las primeras posiciones. El macrismo fue el espacio más crítico al pacto y los más combativos llegaron a plantear la posibilidad de no acompañar si el Frente de Todos no consigue el acompañamiento unánime del oficialismo. Otros, más moderados, pidieron conocer los detalles antes.

Del encuentro saldrá una conclusión que se sumará a las ya adoptadas por sus aliados fundacionales. El bloque radical se reunió el jueves pasado con una agenda amplia que incluyó, por ejemplo, un extenso debate sobre la política internacional de la Argentina. La jornada de trabajo duró ocho horas y por supuesto incluyó la deuda con el Fondo, que contó con la exposición del economista Eduardo Levy Yeyati. Según trascendió, todos estuvieron de acuerdo con la postura de apoyar el acuerdo.

Gerardo Morales, presidente de la UCR a nivel nacional, ya manifestó la necesidad de ser responsables ante el pacto con el FMI, consideró que hay que hacerse cargo de la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos y pidió no poner palos en la rueda, sino dar quórum para habilitar el debate. Con el plenario de legisladores nacionales previsto para el 18 de febrero pospuesto, no se descartó que el gobernador de Jujuy, el jefe del bloque en Diputados, Mario Negri, y en el Senado, Luis Naidenoff, se reúnan en Santa Fe ese mismo día para debatir, entre otros asuntos, el acuerdo con el Fondo y otro tema pendiente de resolución, la unificación radical en la Cámara Baja. En principio, de concretarse el encuentro, no participaría Evolución por no ser un sector "oficial".

La Coalición Cívica, por su parte, ya tuvo su plenario partidario el sábado y no consideró necesaria una nueva reunión en estos días dado que la postura ya se tomó y está bastante clara. La defensa de la República y honrar las deudas, según explicaron el fin de semana. "Tenemos que liderar una posición y poder sostener esa postura hacia afuera y hacia adentro, en este momento tan complejo de la Argentina, con responsabilidad y seriedad. Nosotros no vamos a aplaudir un default, sería una catástrofe para millones de argentinos", dijo esta semana Maximiliano Ferraro, presidente del espacio, que se encargó de clarificar la posición de los Lilitos y separarla de la confrontación macrista.

Con los debates internos dados, la mesa nacional se encontrará de manera presencial, Mauricio Macri dejará el sur del país para viajar al norte del conurbano bonaerense, y darle mayor entidad a cualquier resolución. Los últimos debates se dieron de forma virtual pero el FMI, la responsabilidad propia, obligaron a un esfuerzo mayor y se esperan definiciones.