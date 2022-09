El Frente Patria Grande suspendió su retirada del bloque del FdT en Diputados

Tomaron la decisión en un Congreso este domingo y por el cambio de escenario luego del intento de asesinato a CFK. El bloque cuenta con tres diputados nacionales.

El Frente Patria Grande (FPG) suspendió su retirada del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, a la luz de los hechos que tuvieron como protagonista a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Este domingo el FPG realizó el Congreso que tenía previsto y que contó con la participación de Juan Grabois, los diputados nacionales Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, la legisladora porteña Ofelia Fernández además de los concejales y concejalas que responden a dicha fuerza. También estuvieron presentes delegados de las 23 provincias del país.

En el transcurso del encuentro, el espacio político discutió sobre el "cambio cualitativo" en la situación política nacional tras el intento de asesinato a Cristina y en base a eso decidió suspender la definición de su salida de la bancada oficialista, que había sido adelantada la semana pasada por Grabois en una entrevista gráfica. "No hay casualidades ni loquitos ni ineptos sino causalidades, asesinos y responsables", sostuvieron desde el frente y pidieron al gobierno federal que "cuide a su máxima dirigente" y garantice una investigación seria.

"Nos proponemos trabajar para desescalar la violencia, la promoción de una paz con justicia social y neutralizar las expresiones antidemocráticas promoviendo un pliego de consensos mínimos con los actores democráticos de la oposición política", afirmaron desde el frente. Y agregaron: "Naturalizar la violencia siempre es en perjuicio de la Nación y particularmente de los más vulnerables".

Entre otras cosas en el encuentro resolvieron llevar adelante una serie de acciones que incluyen movilizaciones callejeras y actividades en cuerpos legislativos y universidades para enfrentar cualquier tipo de agresión física, jurídica o simbólica contra la Vicepresidenta. Asimismo, el congreso resolvió retomar las actividades en todas las provincias del país tendientes a la construcción participativa del Plan Quinquenal de Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal que ya se realizaron en Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y Catamarca junto a Wado de Pedro. También se debatió sobre la necesidad de acelerar y federalizar las políticas públicas populares.

Grabois: "Nos mintieron"

La semana pasada en una entrevista con Página|12 el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, comunicó la decisión de abandonar el bloque en Diputados y argumentó que se debía a que o había recibido respuestas favorables desde el nuevo ministerio de Economía: "Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, había afirmado el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Por sobre las críticas que lanzó contra Sergio Massa o incluso sobre la gestión presidencial, Grabois defendió a la Vicepresidenta: "Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes. Si Cristina tiene alguna responsabilidad es por no sacarnos a los argentinos a esta casta infame de encima”.