Impuesto a la renta inesperada: afirman que esta semana ingresa al Congreso

La activación del proyecto fue confirmada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz a El Destape Radio. El objetivo es crear un mecanismo para distribuir los ingresos.

La Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz confirmó a El Destape Radio que esta semana podría ingresar el proyecto del Impuesto a la renta inesperada al Congreso de la Nación, junto con el proyecto del Senado que viene con media sanción, que busca repatriar los fondos fugados durante la gestión de Mauricio Macri. La noticia fue confirmada luego de que el ministro Martín Guzman anticipara que “el Gobierno quiere crear un mecanismo para distribuir" los ingresos y que buscarían el apoyo de la oposición para aprobar este proyecto.

Tolosa paz dijo que es necesario fortalecerse en el Frente de Todos para permitir la distribución del ingreso. "Hay que seguir redistribuyendo porque no hay dudas de que Argentina se metió en un sendero de crecimiento, que no queremos que se detenga", marcó la legisladora, destacando que se estima que la inflación de este año será elevada al igual que en gran parte del mundo.

En este sentido, sostuvo que hace falta demostrar que saben el rumbo que están tomando como Gobierno y que hay indicadores que dan cuenta de esto: "El empleo formal que crece, la inversión real que crece, la capacidad instalada de las Pymes".

Desde el Gobierno afirman que, tras los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, se produjo una caída del salario real del 20%. "Nos toca la tarea enorme de reconstruir ese salario como el gran dinamizador de la economía real", afirmó Tolosa Paz y dijo que es necesario identificar el modo, sabiendo que "Alberto Fernández no puede decir que el salario mínimo vital y movil sea de 90 mil pesos, que es el límite de la pobreza para 4 miembros en un hogar, porque no es tan fácil de tener la voluntad de hacerlo, sino las consecuencias".

"La recuperación después de 6 años de un pueblo muy golpeado, es mucho más lenta de lo que quisieramos no por falta de voluntad política, sino por ser conscientes de que cuidar ese equilibrio macroeconómico es parte de gobernar", expresó la diputada y dijo que "no es ni falta de capacidad ni de coraje". "No se quiere hacer un shock de ingresos sin que la economía real lo resista porque considera que el prejuicio puede ser más grave que el beneficio que se buscaba", admitió Tolosa y reconoció que, si no se llega a fin de mes, es dificil explicarlo.