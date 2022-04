Agenda en Diputados: Reforma al Consejo de la Magistratura y Ley de Alquileres

Después de la media sanción que dio el Senado, la Cámara Baja intentará convertir en ley la Reforma al Consejo de la Magistratura. En comisiones sigue el debate por la Ley de Alquileres

Después de que el pasado jueves el Senado diera media sanción al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura la Cámara de Diputados se enfrenta esta semana a la exigente tarea de convertir en ley este proyecto antes del viernes, fecha límite para tener una nueva ley según dictó el fallo de la Corte Suprema a fines del año pasado. "No me pidan milagros. No sé si lo vamos a poder encauzar porque viene muy complicado", respondió el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, consultado por El Destape.

El diálogo con este portal, Martínez consideró que "el poco tiempo conspira contra dos elementos fundamentales: poder legislar con calidad y poder legislar buscando profundidad y consensos, dijo y agregó: "Imaginate que nosotros alumbráramos alguna alternativa de modificación de la media sanción que tuvo en el Senado. No tiene tiempo material de volver al Senado".

El bloque del Frente de Todos en Diputados no sólo se enfrente a la limitación en términos de tiempos sino que para avanzar con la reforma del Consejo de la magistratura, el oficialismo tendrá el desafío de buscar los acuerdos necesarios para alcanzar los 129 positivos que se necesitan, ya que las leyes derivadas de la Constitución Nacional se aprueban con mayorías especiales. En este contexto, el oficialismo tiene 118 miembros -pero 117 votos por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, solo vota en caso de empate- con los cual necesita una docena de votos que solo se lograrían con acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, Movimiento Popular Neuquino y Ser.

Hasta el momento, el FdT podría tener el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas, 1 del MPN, con lo cual le faltan siete votos para alcanzar los 129 votos. Por su parte, en el interbloque Federal -integrado por ocho miembros- los tres de Córdoba Federal van a mantener la postura que tuvo la senadora Alejandra Vigo de votar en contra de la iniciativa, mientras habrá que ver que postura asumen los dos socialistas y los tres de Identidad Bonaerense, que integra Graciela Camaño, miembro del Consejo de la Magistratura.

En tanto, Juntos por el Cambio (JxC) votará en contra del proyecto como hizo en el Senado ya que quiere volver a poner en vigencia la ley que había hasta el 2006 donde había 20 miembros y era presidido por la Corte Suprema de Justicia.

Ley de Alquileres: Diputados retoma el debate con especialistas

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados iniciará el martes el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con una ronda de consultas a especialistas e interesados en la materia, en busca del objetivo de poder emitir dictamen antes de fin de mes.

De acuerdo al cronograma acordado la semana pasada, la comisión llevará adelante este martes, entre las 13 y las 17 y en forma virtual, la primera de las tres reuniones que en principio se establecieron para escuchar a asociaciones de inquilinos, de propietarios y de inmobiliarias. La agenda continuará la semana siguiente con reuniones presenciales los días martes 19 y miércoles 20; y concluiría con el debate interno entre los diputados, que se realizaría el martes 26 y el miércoles 27, fecha en la que se pretende emitir dictamen.

La comisión que preside la oficialista Cecilia Moreau cumpliría así con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo. Según informaron fuentes parlamentarias a Télam, la comisión llegaría a un proyecto de consenso antes de la fecha límite.

Con información de Télam