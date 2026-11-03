Conflicto Universitario: marcha de velas de la UBA y clase pública frente a Tribunales

Bajo la idea de que no "se apague la universidad", docentes y nodocentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán este miércoles 4 de noviembre una "marcha de velas" para exigir que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en múltiples ocasiones por el Congreso y con fallos judiciales que la respaldan.

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La movilización será desde las 17 y partirá de la Plaza Houssay para llegar hasta Tribunales, donde realizarán una clase pública. Participarán la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y no docentes de la UBA (Aduba y Apuba).

El cronograma contempla la concentración en Plaza Houssay a las 17 y el inicio de la marcha hacia el Palacio de Justicia a las 18. A las 19, será el encendido de velas y la clase pública de Derecho Constitucional. La jornada terminará cuando los docentes terminen de dictar la clase pública.

El paro de nodocentes

La medida de la UBA se realizará un día después del paro nacional de trabajadores nodocentes, quienes resolvieron hacer un cese de actividades por 24 horas este martes. Así lo anunció la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que nuclea a nodocentes de todo el país.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación, que convocó al personal nodocente a continuar con el cese de tareas en reclamo de una urgente recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, desde la organización sindical señalaron que continuarán unidos y organizados en defensa de sus derechos laborales, sus salarios y la educación pública.

Asimismo, la decisión responde a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con la administración del presidente Javier Milei y a la preocupación por los recursos destinados al funcionamiento, la investigación y el sostenimiento de las universidades nacionales. Por este motivo, FATUN ratificó la continuidad de las medidas de fuerza hasta que el Ejecutivo atienda los reclamos del sector.