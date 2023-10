Novaresio se enojó al aire, destrató a una invitada y cortó la entrevista: "No hablo con vos"

Se trata de la corresponsal de guerra que estuvo en el conflicto en la franja de Gaza que fue invitada para relatar los momentos de tensión vividos en primera persona. El conductor y la coconductora la atacaron hasta que el periodista se enojó y se fue de cámara.

Una vez más, La Nación + fue escenario de un escándalo luego de que Luis Novaresio y Débora Plager maltraten a un invitada. Se trata de la corresponsal de guerra en la franja de Gaza, Melisa Trad, que estuvo invitada en el ciclo y por disentir con su postura, el conductor se enojó y se fue de cámara en medio del programa.

El momento de tensión ocurrió este martes en la pantalla de La Nación+ cuando se abordó el conflicto bélico entre Israel y Hamas. Melisa Trad, periodista invitada, afirmó la responsabilidad de Israel en la escalada de violencia luego del bloqueo a Gaza y señaló que también cometió crímenes de guerra en su ofensiva contra Hamas.

Al dar su postura, Luis Novaresio y Débora Plager la cruzaron y todo terminó en un papelón: Novaresio decidió retirarse en vivo. "He decidido que no quiero entablar un diálogo, porque entablar un diálogo significa reconocer al otro", lanzó.

El cruce en vivo en La Nación+ contra una periodista

Todo comenzó cuando Plager intentó justificar el corte de agua y medicamentos para Gaza. Ante esto, Trad respondió: "Para hacer periodismo tenés que tener la mirada en ambos lados". "No hay ambos lados’”, replicó Plager.

Cuando el cruce parecía terminar entre Plager y Trad, apareció en escena el periodista que atacó a la corresponsal y, a pesar de haberla invitado, la llamó, indirectamente, a retirarse.

"He decidido que no quiero entablar un diálogo, porque entablar un diálogo significa reconocer al otro. Si vos reconocés a la dictadura, yo estoy en la vereda de enfrente y no tengo ganas de dialogar. No quiero seguir hablando con la señora Melisa Trad", disparó Novaresio.A lo que Trad contestó: "Me parece que hay que ser cuidadosos con las palabras. Yo no banco a Hamas".

"​​​​​​Yo creo que sí", insistió el conductor. "Me parece trágico y terrible. No quiero justificarlo bajo ningún punto", volvió a contestar la periodista.

"Si te queda cómodo defender la dictadura. A mí no -volvió Novaresio para ponerse de pie y retirarse. "No me gustaría que me dejes así, porque no estoy defendiendo ninguna dictadura", volvió a defenderse Trad.

Sin derecho a réplica, Novaresio abandonó el programa en pleno vivo. "No sé si querés hablar, Débora. Yo prefiero retirarme de la cámara. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos ni misóginos", cerró y se fue.

El hecho fue repudiado en las redes sociales por diferentes referentes de la comunicación que coincidieron en la falta de respeto contra la corresponsal y la falta de tolerancia sobre las posturas diversas.