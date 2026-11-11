Cristian Pirovano

El juez federal Daniel Rafecas condenó al policía Cristian Rivaldi por gasear a Fabrizia, la nena de 10 años que había acompañado a su mamá a una marcha en apoyo a los jubilados en septiembre de 2024. La condena es por un año y tres meses en suspenso y no podrá ejercer en las fuerzas de seguridad durante dos años y medio.

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Se trata del primer condenado por la represión del gobierno libertario, institucionalizada en múltiples movilizaciones desde diciembre de 2023. El magistrado dictó el veredicto este miércoles y dará los fundamentos el próximo martes. La condena es por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves.

En diálogo con El Destape, el abogado Gregorio Dalbón, abogado apoderado de Fabrizia Pegoraro y de Carla Pegoraro, destacó que "es la primera condena por la represión del gobierno de Milei", pero advirtió: "No va a ser la última".

"Un juez federal acaba de decir con una sentencia penal lo que el Gobierno negó durante más de dos años: a Fabrizia, una nena de diez años, la gaseó un policía federal", recordó Dalbón en su declaración a este portal. "Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión y a no poder vestir el uniforme por el doble de ese tiempo. Pero Rivaldi no actuó solo ni se cubrió solo. Patricia Bullrich (en ese entonces ministra de Seguridad) miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Hoy la desmintió la Justicia", añadió.

Además, el abogado remarcó el rol que tuvo la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en aquella operación oficialista que intentó desviar el foco de lo que había sucedido: "Salió por los canales a sostener un video falso que le echaba la culpa a una manifestante, una operación para tapar lo que hoy quedó confirmado con una condena. Mintieron para encubrir, y mentirle a la sociedad para proteger a un policía que lastimó a una nena tiene consecuencias".

"Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva. La condena de hoy es el piso, no el techo. El que apretó el gas ya fue condenado. Faltan las que dieron la orden y las que armaron la mentira", concluyó Dalbón.

Qué dijo Bullrich el día que la Policía gaseó a una nena de 10 años

El 11 de septiembre de 2024, mismo día de la represión en la que resultó gaseada Fabrizia, la entonces ministra y actual senadora le echó la culpa a la madre de la niña de 10 años: la describió como "irresponsable y violenta". En aquel momento, Bullrich tuiteó: "En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena".

"La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable", añadió la ahora presidenta de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. Quien no coincidió con la funcionaria fue el juez Rafecas, quien dictó la primera condena por la represión de Milei y Bullrich.