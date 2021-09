Comunidad mapuche sitiada por la Policía en Río Negro: "Estamos encerrados sin comida ni ropa"

Es la Lof Quemquemtrew, una comunidad de Río Negro que la fiscal Betiana Cendón ordenó desalojar el 24 de septiembre a la madrugada. Organizaciones sociales formaron un corredor de asistencia pero quedaron rodeados.

Momentos dramáticos se viven en la Lof Quemquemtrew, una comunidad mapuche de Río Negro que la fiscal Betiana Cendón ordenó desalojar el 24 de septiembre a la madrugada. Organizaciones sociales formaron un corredor de asistencia pero quedaron rodeados. Está sitiada por la Policía: "Estamos encerrados sin comida ni ropa", denuncian.

Más de cincuenta efectivos de la Policía de El Bolsón habían ingresado violentamente al territorio recuperado, y a los tiros y golpes se llevaron detenidos a Alejandro Morales, Mauro Vargas y Lautaro Cárdena.

Uno de los relatos estremecedores lo hizo en una crónica Mariel Bleger, becaria de CONICET, integrante de GRUPO GEMAS y Colectivo Al Margen y Luciana Avilés, periodista de Radio Nacional Bariloche y Colectivo Al Margen.

Bleger cuenta en su misiva: "Desde el viernes pasado, integrantes de la LofQuemquemtrew que han iniciado un proceso de recuperación territorial en la zona de Cuesta del Ternero, se encuentran incomunicados y sin la posibilidad de recibir alimentos y abrigo".

Amplía la información: "La Policía de Rio Negro ingresó de manera abrupta al lugar y en estos momentos se encuentra cortando la ruta provincial 6 y ocupando la Escuela Pública como base de operaciones. Integrantes de pueblos originarios de la zona y organizaciones sociales realizan un acampe desde ayer y denuncian la violación de todo tipo de derechos. Responsabilizan al Gobierno de Rio Negro y al poder Judicial por los hechos de violencia vividos".

"Desde el viernes pasado, momento en que las fuerzas policiales rionegrinas ingresaron violentamente al lugar, se llevaron detenidxs a algunxs e imputaron en causas a otrxs, la situación es crítica. Quienes resisten en el territorio se encuentran incomunicados, “sitiados”, “hostigados”, en un estado de total abandono y desidia por parte de quienes tendrían que resolver el conflicto de manera urgente. Llámese Gobierno de Rio Negro, Poder Judicial o autoridades y organismos que trabajan la temática", relata la becaria del CONICET y militante social.

Romina Jones, una de las personas golpeadas el viernes por la Policía de Río Negro, denunció en un video que fue publicado por el medio autogestivo Cítrica: “Nos dejaron sin nada y están torturando a nuestra gente”.

Adolfo Pérez Esquivel y autoridades nacionales se comunicaron con la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, para interceder en el tenso conflicto, según comunicó Página 12. Antes de perderse en el cerro, donde no tendrá señal en su celular, Carriqueo explicó que se trata de "una tierra fiscal, no hay titular como dicen algunos medios". Y agregó que "el Gobierno de Río Negro no respeta a las comunidades viejas ni a las nuevas, hay otra orden de desalojo para una familia de la comunidad Cañumil, que tiene más de 130 años en el territorio y todos los papeles en regla: el relevamiento de la ley 26.160 y la carpeta técnica". Es precisamente esa norma la que debería impedir los desalojos de las comunidades de pueblos originarios, cuya prórroga ya cuenta con dictamen en el Senado.

Cuál es el conflicto

La Lof Quemquemtrew había realizado la recuperación de territorio ancestral que ocupa Rolando Rocco, cabeza visible de un entramado empresarial mayor que obtuvo un extrañamente generoso permiso para explotar un predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos, repasa el diario.

Indica que con esa maniobra Rocco se atribuye la propiedad de una zona que es mapuche por excelencia. El fiscal Francisco Arrien de El Bolsón se hizo presente el martes 21 y mantuvo un intercambio con la Lof, y se comprometió a esperar la realización de un trawun de comunidades, a partir del cual se comunicaría la decisión adoptada en conjunto el lunes 27. Se le había solicitado a Arrien el cese del hostigamiento por parte de la policía que merodeaba al territorio, y la garantía de que no se acose ni impida el acceso de los integrantes de las distintas Lof que se acercarían al trawun. Sin embargo, la fiscal en jefe de Bariloche Betiana Cendón solicitó al juez Ricardo Calcagno una orden de identificación de personas que devino en desalojo.