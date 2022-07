Elecciones en Comercio: denuncian que no dejan entrar a la oposición

El candidato Ramón Muerza denunció que no dejan pasar a algunos delegados con la excusa de que no tienen la cuota al día.

El candidato a secretario general Secretario General de Comercio por la lista Granate Morada, Ramón Muerza, denunció que no permiten el ingreso de los afiliados que no tienen la cuota paga a la Asamblea General Extraordinaria de afiliados para definir la Junta Electoral que controlará los comicios que se definirán en septiembre. El representante sindical que busca quitarle el poder a Armando Cavalieri tras casi de 30 años en la cabeza del gremio.

"La elección se desarrollaba medianamente tranquila hasta que empezaron a poner impedimentos para dejarlos ingresar. El ingreso era con carnet y cuota al día, pero ahora dicen que no tienen la cuota al día y no los dejan pasar. Es una jugada tramposa, por eso queríamos que los medios estuvieran acá para proteger a los trabajadores", acusó Muerza en El Destape Radio.

"Somos muchos más que ellos. Esto es una elección a mano alzada. No queremos que nos trampeen, porque si no, la gente se va a enojar y no queremos que eso pase. Hay patovicas en la puerta que no nos dejan pasar, los trabajadores son los dueños del sindicato y no los dejan pasar", indicó.

"Quieren hacer trampa en la Junta Electoral para garantizar el fraude" en las elecciones de septiembre

Las elecciones en el sindicato de Comercio, que contará con la participación de 60 mil afiliados, está prevista para el próximo mes de septiembre. Los últimos comicios del sindicato, realizados en 2018, terminaron en un escándalo: Muerza denunció fraude de parte del oficialismo, que se impuso por 200 votos.

En una entrevista con Navarro 2023, el dirigente señaló que "Cavalieri gana elecciones haciendo trampa con la complicidad de la política. Se vino hablando esta semana de que se reunió con Macri. En 2018 nos hicieron fraude avalado por Triaca y ahora no vamos a permitir que lo hagan de nuevo".

Muerza se reunió a principios de junio con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a quienes pidió garantías de transparencia para poder llevar el acto eleccionario “con total seguridad para todos los afiliados que se acerquen a votar”.

"Cuando los periodistas se preguntan por qué hace 40 años que está un sindicalista, este es un ejemplo. Los trabajadores no se tatúan a Cavalieri como hacen los bancarios o los camioneros con sus secretarios generales. Cavalieri no puede caminar por los supermercados, no es bien recibido", agregó.