Un día después de que el Gobierno de Javier Milei negara tener entre sus planes un aumento jubilatorio, cientos de jubilados y pensionados volvieron a manifestarse en el centro porteño para pedir mejoras en sus haberes. Una vez más, el Congreso fue vallado y cercado con un fuerte operativo de seguridad para contener la protesta.

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Durante esta mañana se instalaron vallas en la zona del Parlamento, donde esta mañana el oficialismo tuvo una dura derrota al no poder juntar quórum para tratar la ley de "soberanía" y la reforma a la carta orgánica del Banco Central.

Los efectivos de las fuerzas federales se hicieron presentes sobre las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Rivadavia, para cercar el edificio ante la manifestación de jubilados que se realiza todos los miércoles desde marzo de 2024.

"Cocino una sola vez por día y como tres cuatro o veces lo mismo. A veces me preguntan qué haces con tu jubilación. Mi jubilación es poca pero yo me la rebusco", dijo en diálogo con C5N un jubilado llamado René, oriundo de Berazategui.

Además de los auto convocados a la protesta, entre los grupos que participaron están Jubilados Insurgentes, Jubilados de Izquierda, el Plenario de Trabajadores Jubilados y Los 12 Apóstoles.

Entre los distintos gremios y organizaciones sociales que apoyaron la movilización estuvo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), que durante la tarde marcharon por Rivadavia hacia el Congreso.

El eje del reclamo de los jubilados volvió a ser el monto de sus haberes mínimos, que este mes alcanzó los $514.158,46, incluido el bono de $70.000, congelado desde 2024. Pese a las quejas, desde Casa Rosada sostienen que no habrá otros aumentos para los adultos mayores.

"'Ellos viven en Narnia, nosotros vivimos en Argentina. No sé qué más decir'. Una jubilada, hoy, en la marcha de los miércoles frente al Congreso vallado. No diga nada más, señora. Lo dijo todo. Gracias", escribió el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Pablo Juliano.

Qué dijo el Gobierno sobre los jubilados

Hace apenas un día, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la posibilidad de un incremento de estos haberes y aseguró que los jubilados "están mejor" que hace tres años atrás.

"Han mejorado con este Gobierno en estos tres años, han mejorado en dólares, han mejorado en pesos, han mejorado respecto de la inflación. No quiero tirar números porque realmente habría que medirlo en todas las maneras posibles, pero de todas las maneras posibles los jubilados están mejor que en 2023", deslizó.