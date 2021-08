Paro docente en CABA por la vuelta a clases sin protocolos

Desde el gremio docente Ademys, inician un paro frente a la decisión del Gobierno porteño de vonver a la presencialidad plena en escuelas cuando la pandemia de coronavirus aún no terminó.

El Secretario Adjunto de Ademys, Jorge Adaro, dialogó con El Destape Radio y se refirió al paro docente y una movilización desde el Ministerio de Salud porteño hacia la Jefatura de gobierno por la reapertura de clases con presencialidad completa sin ningún tipo de protocolo contra el coronavirus. En este sentido, el gremialista denunció que "no hay ningún estudio científico que avale que ya no es necesario el distanciamiento".

Este martes, en el marco del fin de las restricciones implementadas por el Gobierno porteño ante la pandemia de coronavirus, un total de 290.000 estudiantes de nivel primario volvieron a la presencialidad plena en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta definen a la medida como "un plan gradual y cuidado para sumar presencialidad", los gremios docentes no están de acuerdo.

"Tenemos mucha preocupación con el retorno a clases presenciales de hoy", expresó Jorge Adaro. “Que no haya distanciamiento entre los alumnos es muy grave, no hay ningún estudio científico que avale que ya no es necesario mantener el distanciamiento", afirmó.

En este sentido, el sindicalista apuntó directamente contra la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña y consideró que la funcionaria "no tiene ninguna honesta en relación al cuidado". “Es una canallada hacer este tipo de medidas justo cuando la cosa no está controlada pero va mejorando”, agregó.

Pero el conflicto no inicia hoy con la reapertura de escuelas ya que, la semana pasada, desde Ademys pidieron "explicaciones científicas" al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sobre el retorno escolar sin distanciamiento, pero lejos de dar una respuesta, "no hubo ninguna definición", según afirmó el sindicalista.

De acuerdo al nuevo protocolo que rige en la Ciudad, el aula completa de cada curso funcionará como burbuja, lo que va en dirección opuesta a lo dispuesto en el marco del Consejo Federal de Educación en el marco de las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus.

Para Jorge Adaro decir que la burbuja es el aula “es un distractivo” y “una manera de validar que se rompa la burbuja". "En una burbuja reducida, si hay un caso que requiera aislamiento se da con menos pibes. Ahora, si hay un caso el aislamiento, será con el triple de pibes", advirtió.

En cuanto a las posibles respuestas por parte del Gobierno porteño, el referente de Ademys recordó que, en movilizaciones anteriores, la represalia principal tomada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta fue “el descuento de los días" de los trabajadores que no estén de acuerdo con sus medidas.

“Larreta jugó el descuento de los días de paro para bajar el nivel de participación en las medidas de fuerza. Hubo docentes que recibieron descuentos de hasta 60 mil pesos y hubo un fallo que prohibió los descuentos, pero no lo cumplieron", denunció Adaro.