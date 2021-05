El Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, se refirió a la situación de las clases en el marco de la complicada situación epidemiológica y señaló que "es una gran irresponsabilidad insistir con las clases presenciales".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el dirigente de CTERA destacó que "en CABA están aportando a que la situación se agrave" y puntualizó que "la actitud de Larrreta es de una gran irresponsabilidad, diferente a lo que hizo el año pasado". "La mayor parte de la provincia de Buenos Aires tiene presencialidad escolar, eso no lo dicen las corporaciones mediáticas", remarcó. Asimismo destacó que "los del AMBA y algunos distritos del interior con situación compleja en materia de salud estamos en virtualidad".

Por otra parte, se refirió a la medida de fuerza llevada a cabo por los sindicatos porteños. Señaló que "la decisión de los docentes de Capital de hacer paro está respaldada por CTERA". Además habló sobre el fallo de la Corte Suprema que presuntamente se expresaría a favor de la postura de Horacio Rodríguez Larreta y puntualizó que "si la Corte desconoce el DNU del presidente entramos en una situación de gravedad institucional".

"¿Quién gobierna en una pandemia, la Corte o la autoridad sanitaria?", se preguntó Baradel. Asimismo advirtió que “ojalá los medios hegemónicos tengan mal la información sobre lo que va a hacer la Corte con las clases" y destacó que "hay que decirle a la Corte que resuelve el voto popular, no ellos". "La Corte debería validar el DNU, no cuestionarlo", señaló en ese marco. Y destacó que "los sindicatos reclamamos una profunda reforma del Poder Judicial. No podemos vivir con jueces directamente vinculados a intereses corporativos".

En otro orden, Baradel contó que Suteba firmó un acuerdo con el ministerio de Salud del Gobierno bonaerense para poner a disposición un hotel del sindicato para la atención de pacientes con Covid. Señaló que “firmamos un convenio con el ministro Daniel Gollan para que el Hotel 10 de junio de La Plata pueda ser utilizado como hospital de emergencia" y contó que "es un hotel que se sostiene con aportes de maestros bonaerenses y lo ponemos a disposición. El ministerio de Salud de Provincia pondrá los médicos y enfermeros y atenderán a pacientes leves y moderados que no estén para una terapia intensiva pero que necesiten oxígeno y atención médica".