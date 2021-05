El secretario general de la UTE, Eduardo López, fustigó al gobierno porteño y la Corte Suprema por habilitar las clases presenciales en plena pandemia de coronavirus. El gremio ya contabilizó 14 docentes muertos de coronavirus solo en la Capital Federal y por ese motivo realizará una protesta en el centro porteño.

López tildó de "sabandijas" a Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Eduardo Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton (esta última se abstuvo en el fallo sobre clases presenciales) y recordó la paradoja que los magistrados firmaron el fallo de manera digital, lo que implica que trabajaron virtualmente, pero le permitieron a Horacio Rodríguez Larreta pasar por alto el DNU del gobierno nacional que suspendía las clases presenciales en el AMBA para evitar el crecimiento de la segunda ola de coronavirus.

En declaraciones a El Destape Radio, el secretario general de UTE recordó que "Larreta y (la ministra de Educación, Soledad) Acuña redujeron un 70% las partidas de mantenimiento escolar, lo que incluye alcohol en gel y limpieza, les dijeron a las cooperadoras de las escuelas que se hagan cargo de los gastos de limpieza".

"Los 5 sabandijas de la Corte dijeron que no tienen evidencias de que en las escuelas porteñas hay contagios desde sus mansiones y con firma electrónica: tenemos 14 nombres de maestros que fallecieron. ¿Pueden decirnos desde sus sillones que no hay evidencia?", disparó el sindicalista docente. "Los jueces que no van al Palacio de Justicia por la pandemia mandan a otros a laburar", expresó visiblemente molesto.

Por ese motivo, la UTE anunció que el próximo 25 de mayo van a ir a la Corte Suprema llevarles "las 14 fotos de los maestros fallecidos y los nombres de los 10.000 contagiados" de coronavirus en las escuelas porteñas. "Si los jueces de la Corte dicen que no hay pandemia que vayan a laburar", agregó López.

Falta de apoyo de Trotta

En otro tramo de la entrevista, Eduardo López manifestó que les cuesta encontrar "apoyo" de parte del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en su pelea con el gobierno porteño por la presencialidad en las aulas: "Tenemos apoyo inmediato de la secretaría de DDHH conducida por Horacio Pietragalla, nos cuesta encontrar apoyo en el ministerio de Educación de Nicolás Trotta. No puede ser que pongan el semáforo después del fallo de la Corte. Porque es tarde: hay compañeros muertos".