Venta de órganos: la impactante campaña publicitaria en las calles porteñas

Tras el cruce de Incucai al líder libertario por sus dichos sobre la donación de órganos, la Ciudad amaneció con fuertes afiches. "Depende de vos", afirman.

Las calles de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron con una impactante campaña contra el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y su propuesta en relación a la venta de órganos. "Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción", dijo durante el debate el candidato presidencial. Ahora aparecieron carteles con órganos a la venta y con descuentos. "Promoción válida desde el 10 de diciembre para toda la Argentina, depende de vos", señalan.

"¡Hot sale! Ojo, miopía free. Más colores disponibles. 25% off usando tus vouchers de salud", se lee en el primero junto a una imagen de un ojo. Mientras que en el segundo, sobre un fondo amarillo, indica: "¡Hot sale! Pulmones, nunca fumados, hasta 30 años. 25% off usando tus vouchers de educación". La tercera, entre las imágenes que se hicieron virales en las últimas horas, agrega: "Corazón, ex runner, compatibilidad asegurada. ¡Tu papá ya tiene suficientes herramientas! Regalale algo que le sirva".

Los órganos se encuentran sobre un afiche color amarillo, publicidad de "Mercado Liberado" junto a un logo del pelo de Milei. "Promoción válida desde el 10 de diciembre para toda la Argentina. Depende de vos", sentencian.

En mayo pasado, el diputado nacional sostuvo que la solución a la falta de donantes debe surgir del mercado. "Hay algo que no está funcionando bien, revisemos el mecanismo, busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas. Si tenés 350.000 donantes por ley, entonces el problema es por qué no llega. Hay gente que se beneficia de que eso no pase", aseguró. Y añadió: "Es un número demasiado grande, ¿por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350 mil potenciales donantes por año?".

Mientras que en junio del 2022, Milei se mostró a favor de la venta de órganos. “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

El Incucai cruzó a Milei por sus dichos

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) lanzó varios cuestionamientos al candidato presidencial libertario. El comunicado, firmado por "el Incucai y los 24 organismos jurisdiccionales que conforman la Comisión Federal de Trasplante", marcó el "total desconocimiento del funcionamiento del sistema de donación y trasplante" por parte de Milei.

Desde el organismo indicaron que "no toda persona fallecida puede ser donante: la donación depende de las características de la muerte". Así, explicaron que "para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital, y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos. Sólo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos para que los mismos sean viables para el trasplante".

En la misma línea, explicaron: "Una muerte de estas características se produce en aproximadamente 4 de cada 1000 casos. Dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos, y no solo el argentino".

Además, el Incucai destacó el método de donación argentino, valorado en el mundo. "A tal punto esto es así, que la Organización Mundial de la Salud ha elegido a la Argentina como uno de los tres Centros Colaboradores en materia de Donación y Trasplantes en el mundo, junto con España e Italia", sostuvo el comunicado.

"Es preciso señalar que cualquier persona que tiene conocimiento sobre un hecho vinculado a la donación y el trasplante realizado fuera del marco legal puede denunciarlo; en el caso de ser un representante del poder legislativo tiene la obligación de hacerlo", manifestó el Incucai y agregó: "Reiteramos nuestra preocupación sobre afirmaciones que, sin fundamentos, ponen en entredicho un sistema que año tras año le da una oportunidad a miles de personas que esperan un trasplante para salvarse o recuperar su calidad de vida".