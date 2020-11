El líder del MIJD, Raúl Castells, encabezaba este mediodía una protesta en la sede del Gobierno porteño, en la que algunos miembros del movimiento social saltaron las rejas y se adentraron en el predio gubernamental. El titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) reclama ser recibido por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Los miembros del MIJD se acercaron hasta el predio del barrio porteño de Parque Patricios y algunos de ellos saltaron las rejas, lo que derivó en la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad para evitar que ingresaran al edificio.

"Estamos hace dos horas esperando que nos atiendan. Se creen que son una monarquía como para no atender a nadie. No quieren ni recibir un petitorio. No vamos a comprar pan dulce en cuotas. Queremos charlas con ellos, entregarles nuestro petitorio para que ayuden a los jubilados con bolsones navideños", señaló Castells.

En declaraciones periodísticas, añadió: "Los funcionarios tienen que aprender que hay un derecho a peticionar. ¿Quién carajo se creen como para no querer agarrar una hojita simple? ¿Quién carajo es (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta?".

Por su parte, fuentes policiales aseguraron a este medio que "los manifestantes iban a ser recibidos para que entreguen un petitorio hasta que irrumpieron saltando las rejas con bombos y banderas. Ante esa situación, se les pidió que por favor se ordenen y retiren todas las cosas y después de eso los atendería Maxi Corach Subse de asistencia social".