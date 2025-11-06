La XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) comenzó en la ciudad de Buenos Aires con la participación de alcaldes y representantes de 22 capitales y grandes ciudades de la región para fortalecer la cooperación entre gobiernos locales y abordar los desafíos urbanos que enfrentan las ciudades iberoamericanas.

La Asamblea la encabezaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la Secretaria General de la UCCI, Almudena Maíllo del Valle. Es el máximo órgano de decisión de la Unión, orientado a renovar autoridades, establecer prioridades estratégicas y consolidar los compromisos de cooperación entre las capitales de la región. En ese marco, los 22 representantes de capitales iberoamericanas eligieron a Macri y Martínez-Almeida como presidentes de la institución.

“Co-presidir la UCCI junto con la querida ciudad de Madrid, representada por José Luis Martínez-Almeida, es un honor para mí y una gran responsabilidad. Asumo con orgullo el desafío de compartir la conducción de esta prestigiosa organización internacional local. Me comprometo a trabajar para seguir consolidando a la UCCI como un espacio de confluencia, de cooperación, de identidad compartida, de búsqueda de soluciones en conjunto para construir un mejor futuro para nuestra región iberoamericana”, afirmó Macri.

La jornada institucional comenzó este miércoles en la Casa de Gobierno de la Ciudad, donde Macri recibió a las delegaciones participantes y encabezó la reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI. Allí se definieron las prioridades de trabajo conjunto para el próximo bienio. La Secretaría General y de Relaciones Internacionales, a cargo de Fulvio Pompeo, fue la encargada de coordinar el encuentro. Al respecto, el funcionario destacó la relevancia de la cumbre para la cooperación urbana iberoamericana y evaluó que "la elección de la ciudad como sede es un gran logro y un reconocimiento al compromiso y liderazgo de la Ciudad de Buenos Aires". Sobre la copresidencia de la UCCI, marcó: "Es un orgullo que nuestra Ciudad lidere este espacio iberoamericano y reafirme su compromiso de compartir soluciones innovadoras. Fueron días de mucho aprendizaje, diálogo e intercambio, con el objetivo de seguir trabajando juntos en iniciativas que impacten la calidad de vida”.

En paralelo, se realizó la reunión de la Vicepresidencia del Cono Sur, encabezada por Buenos Aires junto a Montevideo y Santiago de Chile, para consolidar una agenda compartida orientada al desarrollo sostenible, la innovación urbana y la integración regional. Estas reuniones profundizan los vínculos de cooperación, evalúan los avances de la agenda iberoamericana y definen nuevas líneas de acción conjunta en temas prioritarios como movilidad, desarrollo urbano, innovación y seguridad ciudadana.

“Iberoamérica comparte historia, idioma y desafíos. Pero esta asamblea representa algo más: la decisión de trabajar en red, unir esfuerzos y generar políticas que permitan que nuestras ciudades crezcan con más seguridad, desarrollo e innovación”, destacó Macri.

En reconocimiento a la importancia de la visita y para reafirmar los lazos políticos, culturales y de cooperación entre las capitales de la región, el jefe de Gobierno declaró Huéspedes de Honor de la Ciudad de Buenos Aires a todos los alcaldes presentes, con un reconocimiento especial a José Luis Martínez-Almeida como Visitante Ilustre.

En la bienvenida institucional realizada en el Teatro Colón, un ícono cultural de Buenos Aires con proyección internacional, Macri recibió a las delegaciones junto a Martínez-Almeida y Almudena Maíllo del Valle. En ese contexto, Buenos Aires fue distinguida con el galardón “Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2025”, reconocimiento otorgado por la UCCI para ciudades que hacen de la cultura un eje estratégico de sus políticas públicas. Macri señaló que “el verdadero desafío de las ciudades es estar a la altura de los tiempos, cuidar el ambiente, ser sensibles respecto de la inclusión y desafiarnos con educación y saberes”.

Asamblea de la UCCI: los ejes que serán abordados en una nueva jornada del Foro

Este jueves, se realizará el Foro “Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común”, un espacio de intercambio que convocará a alcaldes, especialistas y referentes regionales de la sociedad civil para compartir experiencias y proyectos vinculados a los grandes desafíos del siglo XXI.

El Foro abordará ejes como innovación, movilidad, seguridad, sostenibilidad y desarrollo urbano, con el objetivo de impulsar políticas públicas que mejoren la gestión de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, contará con paneles temáticos en los que participarán alcaldes y expertos, y con la presentación de Greg Clark, urbanista y referente mundial en desarrollo metropolitano y políticas urbanas.

Desde la gestión se impulsa a la Ciudad de Buenos Aires como un referente regional en movilidad, tecnología, seguridad y desarrollo urbano, y como un motor que transforma los desafíos urbanos en oportunidades para toda Iberoamérica.