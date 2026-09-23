Cinco cláusulas gatillo sin aplicar: el salario docente de Chaco sigue perdiendo contra la inflación

Los educadores de la provincia del Chaco continúan en un litigio legal contra el gobernador Leandro Zdero. Con sueldos pulverizados, y cinco cláusulas gatillo no aplicadas, el reclamo salarial se mantiene en el Poder Judicial y alcanza a 45 mil trabajadores de la educación.

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Implementada en Chaco a partir de 2019 durante la gobernación de Jorge Capitanich, la cláusula gatillo surgió como una herramienta de ajuste automático para proteger las escalas salariales del magisterio frente a la carrera inflacionaria del IPC. Pero su aplicación se interrumpió formalmente en junio de 2025 bajo la gestión de Zdero, lo que se transformó en la principal causa de tensión con los sindicatos de la educación.

En diálogo con Radio Libertad, el secretario de Coordinación Económica de Chaco, Guillermo Agüero, que la cláusula "no será abonada al sector docente", dado que "no hay condiciones fiscales para sostener aumentos sin poner en riesgo los servicios básicos esenciales". La medida despertó una reacción inmediata por parte de los gremios quienes denuncian incumplimiento de acuerdos y anticiparon medidas de fuerza.

A la fecha, con la liquidación de agosto ya procesada, la dirigencia sindical señala que se omitieron cinco pautas consecutivas de actualización. Este escenario motivó a los gremios y sectores de la oposición a calcular un retroceso salarial cercano al 40%, aunque dicho porcentaje responde a estimaciones sectoriales y no a mediciones oficiales del Poder Ejecutivo.

Un informe publicado a mediados de año por el exministro de economía chaqueño Santiago Pérez Pons estimó que la pérdida real de poder adquisitivo en el salario docente ronda el 26% . De acuerdo con esa proyección, la brecha de ingresos alcanza cifras de seis dígitos: el salario base para un maestro inicial ronda los $795.000, cuando bajo el esquema pretendido superaría el $1.095.000. Vale aclarar que se trata de simulaciones teóricas, por lo que la brecha final oscila según el escalafón y los años de servicio de cada educador.

El desfasaje económico cobra mayor dimensión al contrastarse con la suba de los precios. Las estadísticas de la medición nacional del INDEC revelan que la inflación del 21,3%, acumulada en los primeros ocho meses de este 2026, está impulsada por un registro mensual del 1,7% en el último mes y una variación interanual situada en el 33,5%.