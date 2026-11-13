El presidente Javier Milei enfrenta un escenario de fuerte desgaste en la opinión pública. Según la reciente encuesta Brújula Social, elaborada por Pulso Research, el 64,6% de los consultados tiene una imagen negativa del mandatario, frente a apenas un 32,4% de valoración positiva. La diferencia de más de 32 puntos refleja el nivel de rechazo que acumula el jefe de Estado.

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El deterioro también aparece cuando se consulta directamente por la gestión nacional. El 66,4% la evalúa de manera negativa: un 50,5% la califica como “muy mal” y otro 15,9% como “mal”. En cambio, las opiniones favorables alcanzan el 28,9%, repartidas entre un 13% que responde “muy bien” y un 15,9% que elige “bien”. El 4,7% restante no sabe o no contesta.

La percepción sobre el rumbo del Gobierno profundiza ese panorama. Para el 61,9% de los encuestados, la administración de Milei lleva al país en una dirección incorrecta, mientras que apenas el 26,4% considera que el camino elegido es el correcto. Otro 11,7% no respondió.

Los indicadores económicos también muestran un balance desfavorable para la Casa Rosada. El 42,6% de los consultados considera que la Argentina está en recesión y un 34,1% cree que la economía permanece estancada. Apenas el 18,8% percibe que la actividad está creciendo. A ese diagnóstico se suma el cuestionamiento al ajuste. El 56,6% sostiene que el Gobierno no está recortando donde corresponde, mientras que el 22,8% considera que ajusta algunas áreas adecuadamente y otras no. Solo el 15,6% respalda el destino de los recortes.

Más de la mitad responsabiliza a Milei por los problemas económicos

Uno de los datos más sensibles para el oficialismo aparece al consultar quién es el principal responsable de las dificultades económicas. El 51% atribuye los problemas a decisiones tomadas recientemente por Milei, mientras que el 36,6% responsabiliza a las medidas de la gestión anterior.

La encuesta también identificó cuáles son las principales preocupaciones de la población. En una pregunta abierta y de respuesta múltiple, el desempleo y la falta de trabajo encabezaron las menciones, con el 20,7%. Luego aparecen la corrupción y los privilegios, con el 19,9%, y la economía en general, con el 16,3%.

El estado de ánimo frente al futuro del país completa el cuadro. Aunque el 29,1% mencionó la esperanza como el sentimiento predominante, las emociones negativas —enojo, desilusión, angustia, miedo y tristeza— reúnen en conjunto el 47,8%. La incertidumbre, por su parte, fue elegida por el 20,9%.

Bregman, la única dirigente con saldo de imagen positivo

El clima de opinión también se refleja en la evaluación de los principales referentes políticos. Entre los diez dirigentes medidos por Pulso Research, Myriam Bregman es la única que registra más imagen positiva que negativa: 37,9% frente a 35,3%.

Cristina Fernández de Kirchner lidera en valoración favorable, con el 45,1%, aunque también tiene un 51,3% de imagen negativa. Axel Kicillof reúne un 41,5% de positiva y 49,1% de negativa; Sergio Massa, 39% y 54,5%, y Patricia Bullrich, 38,4% y 56,4%. En el caso de Mauricio Macri, la imagen positiva llega al 28%, mientras que la negativa trepa al 67,1%.