Renunció Pablo Moyano a su cargo de Secretario General en la CGT

Pablo Moyano dio un paso al costado de la CGT.

Pablo Moyano, líder dirigente de Camioneros, decidió renunciar a su cargo de co-secretario general en la Confederación Federal del Trabajo (CGT) luego de ausentarse, días atrás, en un nuevo encuentro de la cúpula. Dicha determinación se debe a las grandes diferencias con la mesa chica, desde donde admitieron mejoras en la economía de algunos sectores y aceptaron dialogar con el gobierno de Javier Milei, brindando una "tregua" sin medidas de fuerzas hasta el 2025.

"Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co-Secretario General de la Confederación Federal del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'", escribió en su carta dirigida al Consejo Directivo Nacional de la CGT.

La renuncia de Moyano.

Esta semana, el dirigente sindical había anunciado que se debatía en el centro de la histórica CGT la intención de terminar el año con un paro nacional y general "para seguir resistiendo a las medidas del Gobierno de Milei". Fue en una entrevista con El Destape Radio: "Este martes se reúne una de las mesas de transporte que están impulsando una nueva medida para diciembre y después hay una reunión de algunos compañeros que también van a plantear llevar adelante una medida de fuerza o una gran movilización para el mes de diciembre", detalló.

"Esto no es otra cosa que un retroceso para todos los trabajadores del país. No podemos dividirnos. Ahora más que nunca, necesitamos estar juntos para defender los derechos de los trabajadores que conquistamos durante décadas", afirmó Moyano hijo en ese entonces, en un llamado a la unidad del movimiento obrero.

A continuación, dijo que en los siguientes días habría definiciones, sin embargo, ese día no fue al encuentro y todo terminó en un enfrentamiento que incluyó a sus más cercanos vínculos familiares.

Mientras que en el propio entorno del camionero admitieron que el anuncio de la medida frustró un intento del sector más confrontativo por convencer a los espacios dialoguistas de avanzar en una muestra de fortaleza callejera ante la administración de Milei, fue su padre, Hugo, un cargo más arriba que él en el poderoso sindicato de camioneros, el que llamó al resto de la cúpula de la Confederación -Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (Uocra)- para desautorizar la decisión de su hijo mayor, tal como publicó El Destape en esta nota. Moyano padre dijo que no estaba de acuerdo en avanzar con ese paro.

En el mismo sentido, se había manifestado el titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez: "No hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito (...) Indudablemente estamos en un momento donde tenemos que medir cada paso que se da", opinó.

Ahora, Moyano padre designará al reemplazante de su hijo mayor en la conducción cegetista, ya que los cargos no son personales sino de cada organización gremial.