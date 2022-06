Qué pasó con el acto de la CGT que iba a compartir con Alberto: "No debería suceder"

Omar Plaini, secretario General de Canillitas, afirmó que "no quedó claro" qué pasó con la realización del acto de la CGT el viernes con el Presidente en homenaje a Perón.

El secretario General del gremio de Canillitas y dirigente de la CGT Omar Plaini, afirmó que "no quedó claro" qué es lo que sucedió con la posible realización de un acto de la central sindical el viernes con el presidente Alberto Fernández por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, y admitió que la situación puede generar un "debilitamiento de la figura presidencial".

"No tenemos claro qué sucedió, porque recibimos el lunes y martes correos de Presidencia invitándonos a participar a un acto el viernes a las 17:30 en Azopardo (sede de la CGT), y me llamó la atención que no me notificase el propio secretariado" de la central obrera, relató Plaini en diálogo con El Destape Radio, y agregó que el martes se enteró "por el periodismo" de que es posible que el acto no se realice.

Plaini anticipó que estaba yendo a reunirse "con Pablo Moyano (cosecretario General de la CGT) para ver qué pasó, si alguien se comprometió con el Presidente y después eso tuvo alguna discusión o debate". "Me enteré por los medios y después me entero que la vicepresidenta Cristina Kirchner tenía pensado conmemorar la fecha", señaló.

El líder de los canillitas admitió que las idas y vueltas con el acto "muestran cómo está la coalición de Gobierno y cómo estamos nosotros en el movimiento obrero". "Suceden cosas que no deberían suceder", admitió, y, en el mismo sentido, sostuvo que "puede quedar como una irresponsabilidad de la Central, como un desaire al Presidente o una situación de diferencias internas".

“En un momento tan delicado como estamos, son cosas que no deberían ocurrir porque la oposición después las utiliza. Hay muchos con intenciones de desestabilizar. Son cosas que hay que tratar de evitarlas y eso marca un poco la desorientación que hay”, añadió Plaini, y remarcó que puede generarse "una situación de debilitamiento de la figura presidencial".

Por eso, pidió que se dé "un gran debate" hacia dentro del Frente de Todos y agregó que "sería bueno que se institucionalizara nuestra coalición", algo que por ahora no fue apoyado por el Presidente. De todos modos, afirmó que “el gobierno de Macri nos dejó consecuencias terribles. Todos sabíamos que las coaliciones como la nuestra pueden tener problemas. Sabíamos que no iba a ser un lecho de rosas”.