La CGT se pronunció sobre la interna en el PJ y pidió una "renovación genuina"

En medio del proceso de reorganización del Partido Justicialista, que el próximo mes tiene previsto elegir a su máxima autoridad, la Confederación General de Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el que pidió una "renovación genuina" y marcando que "no es con personalismos" y que "solo con nombres propios no alcanza" aunque sin hacer menciones a los protagonistas que se disputan ese lugar. Cristina Kirchner y Ricardo Quintela son los dos nombres que aspiran a presidir el PJ y esa disputa se da en el marco de la reunión que tendrán la ex Presidenta y el gobernador Axel Kicillof para ordenar la dura interna kirchnerista.

La CGT se refirió a su voluntad de participar activamente en la "recuperación política de un justicialismo con voluntad transformadora hacia un país justo y soberano" en la que "el movimiento obrero, como afirmara el general Perón, constituye su columna vertebral". Asimismo, expresaron que proponen "revalorizar el histórico contrato social justicialista integrador con eje en tres pilares fundamentales: desarrollo, producción y trabajo".

No mencionaron a Cristina Kirchner, tampoco a Quintela y Kicillof; pero la CGT se hizo eco de los dardos que desde las distintas tribus peronistas se lanzan y reclamó "iniciar un proceso de genuina renovación, asumiendo que solo con nombres propios no alcanza".

Asimismo, dispararon contra el gobierno de Javier Milei porque consideraron que es un "modelo que ajusta gravemente los ingresos de los que menos tienen" y "transfiere beneficios a sectores concentrados de la economía" como también "habilita tarifas de servicios impagables para los hogares y las pymes". Al respecto, el triunviro Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña apuntaron que "todo esto en medio de un cuadro recesivo con aumento de la desocupación y la pobreza sin un horizonte de salida".

Por eso, evaluaron que "este escenario nos compromete a una convocatoria amplia con participación de todos los sectores afines sin alentar divisiones con la humildad de reconocer errores y recogiendo las enseñanzas del pasado reciente: no es con personalismos que vamos a encaminar la recuperación de la confianza ciudadana".

Por último, llamaron a "avanzar hacia un programa común innovador y sustentable manteniendo los fundamentos históricos de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política" al tiempo que se atienda a las novedades tecnológicas que afectan al mercado del trabajo "con el interés nacional como prioridad" aunque "también recuperando lo mejor de nuestra tradición justicialista".