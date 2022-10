La CGT hace su propio acto del 17 de Octubre y lanza una corriente política para luchar por espacios en las listas

La mesa chica de la CGT resolvió hacer su propio acto del 17 de Octubre en el Estadio Obras de carácter exclusivamente sindical. Lanzarán un Movimiento Nacional Sindical Peronista con el objetivo de generar un ámbito de discusión política y negociar espacios en las listas de candidaturas para el año que viene. Del encuentro en la Uocra participó el gastronómico Luis Barrionuevo, pero no estuvo el camionero Pablo Moyano, que prepara su propia movilización para el 17.

En un encuentro realizado en la sede de la Uocra, la mesa chica de la CGT confirmó la organización de un acto para el 17 de Octubre en Obras Sanitarias de carácter exclusivamente gremial, donde lanzarán un Movimiento Nacional Sindical Peronista con el objetivo de generar un ámbito de discusión política y negociar espacios en las listas de candidatos del año que viene. El sector de Pablo Moyano no sólo no participó de este encuentro preparativo sino que organiza su propio acto del Día de la Lealtad junto a la Corriente Federal de Sergio Palazzo, la CTA de Hugo Yasky y organizaciones sociales en la Plaza de Mayo. Con todo, desde el sector mayoritario de la central aseguraron que también invitarán a Moyano a Obras y adelantaron que "vamos a hablar con todos".

Encabezados por los secretario generales Héctor Daer y Carlos Acuña, se reunieron unas 25 dirigentes representantes de los gremios mayoritarios dentro de la central, incluyendo al gastronómico Luis Barrionuevo, que hacía tiempo que no participaba. "No hay una organización donde se discuta de política, el PJ no existe", comentó uno de los dirigentes participantes para explicar la idea de crear su propia corriente, una especia de mesa con representantes de todo el país. De hecho, al acto en el estadio de Obras no será con militancia sino invitarán a las consejos directivos de cada sindicato y a los delegados gremiales, junto a la dirigencia de cada provincia. Con el armado de un sector político propio buscan ganar lugares en las listas.

Son varias elecciones en las que los referentes sindicales sienten que no les dan los lugares que les corresponderían. Es conocido que este sector -conocidos como los "gordos" y los "independientes" no tienen una buena relación con Cristina Kirchner en particular, ni con el kirchnerismo en general. Por eso ya imaginan que, si las listas dependerán nuevamente de las decisiones de la vicepresidenta, ellos quedarán marginados. En el asado de la semana pasada en Olivos conversaron con el presidente Alberto Fernández que las PASO debían mantenerse como estaban, ante la ofensiva de gobernadores del Frente de Todos por suspenderlas. Esa noche, también conversaron con el Presidente sobre la idea de un acto central por el Día de la Lealtad en Tucumán. Pero luego cambiaron de idea y decidieron realizarán su propia celebración.

Noticia en desarrollo.