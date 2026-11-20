La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó en un cese de actividades de entre dos y cuatro horas antes de que concluya el año, en el marco de un esquema de protestas enfocado en visibilizar el reclamo de la clase trabajadora frente al modelo económico del gobierno de Javier Milei sin recurrir a una huelga general de 24 horas. La medida de fuerza parcial se llevará a cabo durante el mes de diciembre y se proyecta con un amplio apoyo de los movimientos sociales para aglutinar el malestar de las bases sindicales.

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La decisión de acotar la extensión del paro responde a un diagnóstico unánime entre los distintos sectores que integran la calle Azopardo, desde la facción de "los gordos" hasta los dirigentes independientes. En la conducción cegetista coinciden en que la modalidad de los paros generales sufrió un desgaste "importante" tras haber realizado cuatro huelgas contra la administración de La Libertad Avanza (LLA).

Desde la fuerza gremial explicaron las razones de este cambio de estrategia al señalar que “el paro general hoy no tiene consenso entre el laburante ni el pequeño empresario”, lo que impulsó la búsqueda de un formato de protesta que evite el agotamiento de la herramienta sindical pero sostenga la presencia en la calle.

Como paso previo al cese de actividades de diciembre, la agenda de la central obrera incluye para el jueves 26 una movilización masiva hacia la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de denunciar la falta de fondos destinados a las obras sociales sindicales. La conducción gremial alertó sobre la posibilidad de un colapso en el corto plazo del sistema sanitario, un diagnóstico que comparten las entidades prestadoras privadas de salud.

En relación con las gestiones ante el Gobierno nacional, dirigentes de la central mantuvieron conversaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones. Sin embargo, la responsabilidad del desfinanciamiento fue atribuida al titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, debido a la negativa constante de Hacienda para transferir las partidas requeridas.

Al evaluar el margen de acción del titular de la cartera sanitaria, un dirigente cegetista manifestó: “Entiende el sistema, nos conoce pero hoy no puede hacer nada”. Asimismo, respecto de las cifras oficiales del Presupuesto, un miembro del colectivo sindical cuestionó duramente la gestión económica al sostener que “el superávit es mentira, pasa que Caputo no puede dar lo que no tiene”.

Articulación en la interna del peronismo

De manera simultánea a la agenda de lucha, la mesa chica cegetista busca consolidar un rol de ordenador y garante del equilibrio en la interna del Partido Justicialista (PJ). En ese contexto, dirigentes sindicales mantuvieron reuniones con Sergio Massa y ratificaron la falta de diálogo con Cristina y Máximo Kirchner, situación que atribuyen a una postura fijada “por decisión de ellos”.

En el debate de candidaturas, mientras "los gordos" y un sector del moyanismo respaldan la postulación del gobernador bonaerense Axel Kicillof, dirigentes del ala independiente sugieren la aparición de un perfil del interior nacional e identifican al senador santiagueño Gerardo Zamora, sobre quien destacaron que “reúne todo para ser el candidato: hizo una buena gestión, tiene buenos vínculos con todos los sectores y capacidad”.