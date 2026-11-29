Luego de la movilización en el microcentro porteño para protestar por la crisis financiera que afecta a las obras sociales sindicales, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene activo su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei y prevé realizar antes del 20 de diciembre una jornada nacional de protesta. El cosecretario general Cristian Jerónimo lo confirmó y no descartó que "termine en una medida mucho más grande”.

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En medio de la crisis económica, Jerónimo adelantó que la definición formal se tratará esta semana en una reunión del consejo directivo y sostuvo que la medida formará parte de un plan de acción escalonado. “La idea es hacer una jornada de protesta que va a iniciar con cuatro horas, con todos los sectores, con un cese de actividades y asamblea en cada sector y en todo el país”, sostuvo uno de los titulares de la central sindical en declaraciones para radio La Red.

El dirigente señaló que la central obrera optó por una modalidad progresiva frente al deterioro de los ingresos de los trabajadores. “Nosotros no queremos hacerle perder un día de trabajo a un compañero que después no lo recupera y que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes”, afirmó, al justificar que la primera medida no sea un paro de 24 horas.

Jerónimo no rechazó la idea de que el conflicto escale, aunque remarcó que la CGT busca actuar con “la sensibilidad suficiente” ante la situación económica de los asalariados.

Sobre el mercado de trabajo, el cosecretario general describió un escenario de retroceso y cuestionó los resultados de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “La mirada es una situación muy difícil, desoladora, muy crítica y con un retroceso en el ámbito laboral muy fuerte”, sostuvo. También objetó la promoción del monotributo como alternativa de inserción laboral: “Todo lo que decía el Gobierno que iba a generar más trabajo, trabajo monotributista, me parece que le tendría que dar vergüenza decir eso”.

La contracción de la economía formal en Argentina está impactando directamente sobre la estructura del empleo. Durante los primeros ocho meses de 2026, el sistema productivo registró una pérdida neta de 170.273 puestos de trabajo formales en unidades productivas, al pasar de 9.559.457 trabajadores declarados en diciembre de 2025 a 9.389.184 en agosto del corriente año.

La CGT acompañará a quien represente "los intereses de la gran mayoría del pueblo"

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Jerónimo evitó respaldar a una figura en particular y dijo que la CGT acompañará a quien represente “los intereses de la gran mayoría del pueblo argentino”. En ese sentido, mencionó entre quienes expresaron voluntad de competir por la Presidencia a Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Jorge Brito.

“Tenemos que tener la responsabilidad de poder escuchar a todos y construir un gran frente nacional”, afirmó. Para Jerónimo, ese espacio debería sostener la justicia social, el empleo formal, una industria fuerte y una regulación de los recursos naturales que deje beneficios para la sociedad argentina.

La definición del candidato opositor no es menor. La última encuesta de Analogías, una consultora cercana al peronismo, muestra que en un hipotético escenario de ballotage un 53,8% de los consultados optaría por un cambio de gobierno, mientras que un 30,5% se volcaría por la continuidad de Javier Milei. Ese mismo estudio señala que hoy hay un empate técnico en una hipotética primera vuelta: un 33,7% votaría a Milei y un 33%, al “peronismo unido”.

Un dato más de la encuesta de Analogías, cerrada hace diez días: tanto Kicillof como Massa superarían a Milei en un eventual ballotage. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ganaría por más margen, 41,7% a 35,7%. Massa se impondría por menos de tres puntos, 40% a 37,6%.