Con la participación de 1.500 mujeres trabajadoras pertenecientes a más de 60 gremios, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó el Tercer Encuentro de Mujeres Trabajadoras. La jornada estuvo centrada en debatir los desafíos actuales del movimiento obrero, la elaboración de un proyecto de país con perspectiva hacia las elecciones de 2027 y el impulso decisivo al protagonismo femenino en los espacios de conducción política y sindical.

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El debate se organizó mediante 20 mesas de trabajo articuladas en torno a dos ejes centrales: “Proyecto de país. Elecciones 2027. Rol de la CGT” y “Mujeres y poder. Participación política y sindical”.

En los intercambios, las participantes remarcaron la necesidad de que el movimiento obrero organizado se constituya en la columna vertebral de un proyecto nacional hacia 2027, reivindicando el trabajo digno como ordenador social, junto con la defensa de la producción nacional, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.

Crítica al modelo económico y demandas de paridad en la conducción sindical

Durante el desarrollo del evento, las delegadas realizaron un análisis crítico sobre las consecuencias de las políticas del Gobierno nacional en el empleo, el poder adquisitivo y las condiciones generales de vida de las familias trabajadoras.

Según indicaron fuentes gremiales, el encuentro buscó visibilizar que las mujeres enfrentan de manera aguda problemáticas como la informalidad laboral, la brecha salarial, el pluriempleo, el endeudamiento y el desmantelamiento de las políticas públicas de igualdad.

Jorge Sola, Maia Volcovinsky y Andrés Rodríguez.

Frente a este escenario, las Mujeres Trabajadoras de la CGT confeccionaron una declaración conjunta en la que manifestaron su rechazo explícito al modelo “extractivista” y “primarizado” promovido por el gobierno de Javier Milei, contraponiendo un esquema de desarrollo basado en el trabajo y la producción.

En ese sentido, la declaración subrayó que el protagonismo femenino fortalece y democratiza al movimiento obrero, trascendiendo las demandas de género e interviniendo activamente en las discusiones sobre la distribución de la riqueza, el futuro del trabajo y la soberanía nacional.

En el ámbito orgánico de las instituciones sindicales, el encuentro planteó la urgencia de avanzar hacia la “paridad en los espacios de conducción, garantizar la participación efectiva en la toma de decisiones y consolidar una red federal de mujeres sindicalistas”.

El acto de clausura estuvo a cargo de referentes gremiales entre las que se encontraron Maia Volcovinsky y la cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT y secretaria de Relaciones Internacionales de la UEJN; Marina Jaureguiberry. Asimismo, el cierre contó con la participación de los cosecretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, junto al secretario general de UPCN y secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez.

El encuentro evidenció el crecimiento sostenido de esta instancia de organización dentro del sindicalismo. En esta tercera edición, las trabajadoras reafirmaron su vocación de poder y su decisión de asumir un rol protagónico en la construcción del futuro del país, sintetizado en la consigna que cerró la jornada: “Hay 2027 y es con nosotras”.