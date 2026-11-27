El periodista Marcelo Longobardi denunció este viernes que el diario Clarín decidió no publicar hoy la habitual columna económica semanal de Marcelo Bonelli de los viernes por supuestas presiones del gobierno de Javier Milei, en medio de las tensiones financieras y las internas dentro del oficialismo.

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En su programa de streaming, Longobardi aseguró que el artículo estaba terminado, editado y diagramado para aparecer en la página 20 de la edición impresa del diario, pero finalmente fue reemplazado por otro contenido.

"Sospecho que debe haber habido presiones severas de parte del gobierno del presidente Milei para que Clarín levante la columna de Bonelli", afirmó Longobardi, al tiempo que recordó los reiterados ataques públicos del Presidente contra Bonelli.

Bonelli, por su parte, le respondió a Longobardi que había tenido un inconveniente que le impidió escribir su columna semanal. Sin embargo, su colega cuestionó esa explicación porque aseguró que contaba con una copia del texto completo, que incluso leyó durante su programa.

Como respaldo de su denuncia, Longobardi mostró una copia de la página diagramada y señaló que el artículo también había estado disponible brevemente en la versión digital de Clarín. Aunque el enlace todavía aparecía en Google, el contenido había sido retirado del sitio.

Longobardi consideró que el episodio representa un avance de las presiones del Gobierno sobre el periodismo y lo vinculó con su propia salida de Radio Rivadavia en 2024, que también atribuyó a Milei. Y calificó lo sucedido con Bonelli como "probablemente el más grave durante el gobierno de Milei en materia de libertad de expresión".

Qué decía la columna de Bonelli de este viernes

La columna retirada analizaba las recientes turbulencias cambiarias, las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda y las intervenciones del ministro de Economía, Luis Caputo, para contener los dólares financieros.

También abordaba las versiones sobre una eventual salida de Caputo del Gabinete y sus diferencias con Javier Milei, Federico Sturzenegger, Karina Milei y otros integrantes del oficialismo.

Al respecto, Bonelli había dicho que "la turbulencia llenó de versiones forzadas y antojadizas la City, y repercutió en Wall Street. Esta semana, varios bancos de Manhattan hicieron consultas en Buenos Aires sobre el futuro de Caputo".

"En esas reuniones secretas, Caputo transmitió que estaba 'cansado' y también una cuestión política fuerte: que el equipo económico estaba molesto por las ataduras dogmáticas que impone Milei, lo cual impedía tomar medidas para reanimar la actividad", agregó Bonelli en su columna que luego fue borrada, según la versión que recuperó el sitio Tribuna de Periodistas.

En el mismo plano, Bonelli también había advertido que "los hombres de negocios están inquietos porque la economía no arranca. Este año la actividad termina estancada: aumentaría un flaco 0,5% y sería el único cero que obtendrá Milei en la economía. En algunos de esos encuentros estuvo el propio Toto y otras figuras del equipo económico, como Jose Daza, Federico Furiase y Bausili".