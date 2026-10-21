Causa Andis: hallan nuevos sobornos a Spagnuolo y piden indagar a la Suizo Argentina

El Ministerio Público Fiscal amplió la imputación sobre el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, tras detectar nuevos pagos de sobornos y un viaje a Israel costeado por el empresario Miguel Ángel Calvete, articulador clave en el esquema de corrupción que investiga la Justicia, según informaron fuentes judiciales a El Destape. También pidieron indagar a seis directivos de Suizo Argentina S.A, firma que habría "cooptado" el organismo de discapacidad con la compra de sus medicamentos con sobreprecios.

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De cuerdo a lo precisado, se solicitó la ampliación indagatoria de Spagnuolo, de Calvete, del exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; el lobbista y operador de la Suizo Argentina S.A., Pablo Atchabahian; y el presidente de Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo, entre otros.

También lo mismo para el presidente de Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker; su vicepresidente, Emmanuel Kovalivker; el director de Compras, Diego Viner; el director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

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